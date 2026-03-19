बियाह के छवो महीना ना भइल रहे, ई अनहोनी हो गइल. “घरवाली उनकर हर तरीका से देखभाल करत रहस, जबले...” अरुण के माई मसनम्मा कहली. पैंतालीस बरिस के उनकर माई के आधा बात उनकर गले में अटक गइल रहे. तनी देर रुक के कहली, “हमनी त दिन भर जंगल में रहिला. ऊ घरे रहेलन, आपन मोबाइल देखत रहेलन. पहिले जेका कवनो संगी-साथी मिले ना आवे. उनकर मन उचटल रहेला, बेबस जइसन हो गइल बाड़न. हम कुछ नइखी कर पावत. बस चिंता लागल रहेला.”

“डॉक्टर हमार माई-बाऊजी के का कहलक, मालूम ना. हमरा त ऊ लोग इहे बतइलक कि हम ठीक हो जाएम आ एक दिन आपन गोड़ पर ठाड़ हो सकम. हमरा कोसिस करे आ चले के कहल गइल. बाकिर हमरा सहारा देवे वाला केहू नइखे, एह से हम प्रयासे ना कइनी,” अरुण कहलन. बात करत-करत ऊ व्हीलयेयर के बावां ओरी लटकावल कैथेटर के थइली से लागल प्लास्टिक के नली के अंगुरी से घुमावे लागत बाड़न.

ऑपरेशन भइला के तुरंत बाद अरुण के पेशाब रुक-रुक आवे के दिक्कत होखे लागल. वीटीएचसी के डॉक्टर लोग हर उपाय निकाले के कोसिस कइलक, बाकिर कवनो फायदा ना भइल. पेट के निचला हिस्स में दरद आ सूजन साफ महसूस होखेला. जून 2024 में अस्पताल के चक्कर फेरु सुरु हो गइल. पहिले सीआईएमएस के, ओकरा बाद मैसूर के के. आर अस्पताल के यूरोलॉजिस्ट (पेशाब के डॉक्टर) के इहंवा ले जाइल गइलन. उहंवा ऊ जांच खातिर पांच दिन भरती रहलन.