जब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर (एमएसडी) लंबा बखत तक ले बने रहिथे अऊ कोनो मइनखे के चले फिरे, बूता-काम धन रोज के अपन देह के जतन करे ला रोकथे, त ओला मस्कुलोस्केलेटल विकलांगता के रूप मं बांटे जाथे – कुसियार मजूर मन के उपर येकर असर जियादा होथे.

साल 2016 के एक ठन अध्ययनके मुताबिक, अहिल्यानगर (पहिली अहमदनगर) मं सर्वे करे गे करीबन 50 फीसदी कुसियार कटेइय्या मन कनिहा पीरा ले जूझत हवंय. ये ह एमएसडी के सबले बड़े कारन आय, जेकर ले दुनिया भर मं 1.7 अरब लोगन मन जूझत हवंय.

बीड जिला के काथोड़ा गाँव के कुसियार कटेइय्या, 42 बछर के शंकर वाघमारे बताथे, “ कुसियार कटे बखत मजूर मन ला सरलग झुकके बूता करे ला परथे. कुसियार के भारी गट्ठर उठाय बर हमन ला घेरी-बेरी झुके ला परथे, जेकर ले हमर कनिहा मं भारी जियादा भार परथे.”

कटई के छोड़, काम के बखत दूसर बूता मन ले घलो कनिहा मं दरद बढ़ जाथे. एक जगा ले दूसर जगा जाय बखत घर के सामान ला ट्रेक्टर मं लादे, अऊ थक जाए ले ट्रेक्टर लेव चढ़े उतरे घलो खतरनाक हो जाथे. वाघमारे कहिथे, “दू दिन अऊ दू रात ट्रैक्टर मं बइठ के जाय ले मोर पीठ अऊ घलो अकड़ जाथे. कुरिया धन झाला बनाय, उहाँ सामान उतारे अऊ कुसियार के खेत मं कुरिया मं रहे ले ये दरद अऊ घलो बढ़ जाथे.”

कतको लोगन मन ला एमएसडी ला अगोरे नइ परय. दिन मं 12-14 घंटा हंसिया चलाय मं, गर थोकन घलो चूक हो जाय, त मइनखे ह सब्बो दिन बर अपंग हो सकथे.

सामाजिक कार्यकर्ता परेश जयश्री मनोहर के कहना आय के कुसियार के खेत मं बूता करेइय्या बनिहार मन के लइका मन ला घलो अइसने किसम के चोट लगे के जियादा खतरा रहिथे. वो ह टाटा ट्रस्ट के 'आशा' प्रोजेक्ट के अगुवई करे रहिस, जेन ह कुसियार के खेत मं बूता करेइय्या मन के लइका मन बर चलाय गे रहिस.

वो ह कहिथे, “कतको दाई-ददा अपन लइका मन ला कुसियार के खेत मं लेके आथें काबर के घर मं ओकर मन के देखरेख करेइय्या कोनो नइ होवय. लइका मन खेत मं ओकर मन के मदद करथें, फेर हंसिया धरे नइ रहेंय, जेकर ले अक्सर ओ मन बनेच घायल हो जाथें. ओ मन ले कतको झिन बगेर पनही –चप्पल के बूता करथें, ते पायके ओकर मन के गोड़ मं लगत रहिथे.” अऊ सांप-बिच्छु के खतरा त लगेच रहिथे.

ग्रामीण महाराष्ट्र मं साल 2013 मं करे गे एक ठन अध्ययन के मुताबिक, तीन झिन ले दू झिन मजूर मन ला कुसियार खूंटी ले चोट लगे रहिस.