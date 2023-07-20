SANGUR, PUNJAB|
THU, JUL 20, 2023
ರಣ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಡುಗಳು: ಕಚ್ಛೀ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಕಚ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಂಘಟನೆ (ಕೆಎಮ್ವಿಎಸ್) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಚ್ಛ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಈ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ 341 ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಹಂಬಲ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಮದುವೆ, ಭಕ್ತಿ, ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಲಿಂಗ ಜಾಗೃತಿ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೂಪಕಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹೇರಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 305 ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ವಾದಕರು, ಗಾಯಕರ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ತಂಡವು ಈ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಈ ಮರಳುಗಾಡಿನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ
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7. ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೇಮದ ಋತು
ಪ್ರೀತಿ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಂಬಲದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಕಚ್ಛಿ ಜಾನಪದ ಹಾಡು
6. ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು
ಇದೊಂದು ಕಚ್ಛ್ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಾಡು
5. ಕಛ್: ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಮಿನಾರುಗಳು
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಅನನ್ಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ತರುವ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ
4. ಅಂಗಳ, ಮನೆ, ಹಳ್ಳಿ
ಈ ಕಚ್ಛೀ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ತವರನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ
3. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಾಡು
ಈ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಛ್ ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
2. ಕಚ್ಛ್: ಒಂದು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕತೆ
ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಛ್ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯವಾಗಿ ಭುಜ್ ಮೂಲದ ಈ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಹಂಬಲದ ಕುರಿತಾದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
1. ಕಚ್ನ ಸಿಹಿ ನೀರು: ರಣ್ನ ಜಾನಪದ
ಗುಜರಾತಿನ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಹಾಡು, ಇದು ಕಚ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ
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