जंगल के समझ होखे से सबर आदिवासी लोग मौसम के हिसाब से मिले वाला चीज खा के जिनगी चलावेला. फल, कंद-मूल, चिरई के बच्चा, सांप, बेंग, घोंघा, छोट मछरी, केकड़ी, चूहा के बिल से निकलल धान, छोट जानवर आ महुआ, शहद इत्यादि. बाकिर अफसोस कि भारत में जंगल अब पहिले जइसन घना नइखे रह गइल. भारत के स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से, 2011 से 2021 के बीच 40,709,28 वर्ग किमी के घना जंगल में गाछ सब कम हो गइल आ बीच में जगह-जगह खाली जमीन देखाई पड़े लागल.

“जंगल अब एतना हल्का हो गइल कि हाथी से भेंट-घाट अब पहिले से जादे होखे लागल बा. हमरा त लागेला कि कहीं हम आपन गोड़ ना गंवा बइठीं,” कोंडा भोक्ता कहेलन. ऊ 2026 के सुरु में जंगल से लकड़ी लावे घरिया हाथी के हमला में गंभीर रूप से जख्मी हो गइल रहस.

असली देसी खानी मिलल मुस्किल होखे से, ऊ लोग अब पूरा तरीका से जन वितरण प्रणाली (पीडीएस रासन) पर निर्भर हो गइल बा. राज्य के अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड पर पस्चिम बंगाल में योग्य परिवार के हर महीना 15 किलो चाउर आ 20 किलो गेहूं मिल जाला. बाकिर सिंगधुई गांव के सबर आदिवासी अजीत कोटल के कहनाम बा, “रासन वाला हमनी के पूरा चाउर नइखे देत. हमेसा कम आवेला. पता ना काहे. हमनी शिकायतो कइनी, बाकिर कवनो सुनवाई ना भइल.”

रिपोर्टर पइलन कि अजीत जइसन बहुते परिवार के जेतना हक बा, ओकरा अनुसार रासन नइखे मिलत.

आ जेकरा मिलियो जाला, उहो जिनगी में कुछ खास जोड़ नइखे पावत. अजीत भुइयां कहेलन, “जंगल खाली हो गइल बा, हमनी के पेट भरे के साधन कम हो गइल बा.” ऊ परासिया गांव के सबर आदिवासी बाड़न. “बहुते दिन हमनी खाली एक टाइम पातर माड़ पी के गुजारा कइले बानी.”