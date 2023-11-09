कुरमा घर मं (जिहां गाँव के आन माईलोगन मन घलो आके रहिथें) सरू साफ खोली, पिरावत देह के आराम सेती नरम सुपेती अऊ कंबल चाहत हवय. फेर माटी के भिथि अऊ बांस के सहारा मं छवाय खपरा के छानी वाले टूटे फूटे कुरिया हा मन ला टोर देवेइय्या जगा आय. इहाँ तक ले भूंइय्या (जिहां वो ह सुतही) घलो सम नई ये. मंय तऊन चद्दर मं सुत थों जेन ला वो मन (घरवाला धन सास) भेज देथें. मंय पीठ, मुड़ी के पीरा अऊ देह के अकड़े ले जूझत हवं. वो ह कहिथे, पातर चद्दर मं सुते ले बिल्कुले घलो अराम नई मिलय.”

सरू बर दिक्कत अऊ दरद अपन लइका मन ले अलग रहे ले अऊ घलो हलाकान हो जाथे. वो ह कहिथे, “ये दुख के बात आय के मोर करीबी घलो मोर दुख ला नई समझंय.”

मुंबई के मनोचिकित्सक डॉ. स्वाति दीपक के कहना आय के चिंता, तनाव अऊ अवसाद जइसने मनोवैज्ञानिक कतको लच्छन मं बढ़ोत्तरी महवारी के पहिली अऊ ओकर बाद के चरण के मुताबिक आय. “हरेक माईलोगन मं ये गहिर ह अलग-अलग होथे. बने देखभाल नई होय ले वो ह अऊ घलो खराब हो सकथे,” वो ह कहिथे. डॉ. स्वाति दीपक कहिथे, ये महत्तम आय के माईलोगन मन ला वो बखत मं अपन परिवार ले दया मया अऊ देखभाल मिलय, काबर के भेदभाव अऊ अलग रहे ह पीरा ले भरे हो सकथे.

माड़िया माईलोगन मन ला अपन महवारी के कपड़ा के पैड ला घर मं रखे के इजाजत नई ये. हमन सब्बो वोला कुरिया मं छोड़ देथन, सरू कहिथे. बऊरे पेटीकोट ले बने कपड़ा के पैड ले भरे प्लास्टिक के थैली ला कुरमा घर मं छोड़ दे जाथे – भिथि के दरार मं भरके धन बांस के खंबा मं लटका देय जाथे. “उहाँ छिपकली अऊ मुसुआ किंदरत रइथें, अऊ ये पैड मन मं लुकाय रहिथें.” गंदा पैड जलन अऊ बीमार परे के कारन बनथे.

कुरिया मं कऊनो झरोखा नई ये, हवा आर पर नई होय सेती कपड़ा के पैड ले बास मारे ला लगथे. सरू के कहना आय, बरसात मं हालत ह औ घलो खराब हो जाथे. “मंय बरसात बखत [सैनिटरी] पैड बऊरथों काबर के कपड़ा ह बने करके नई सूखय,” वो ह कहिथे. सरू 20 पैड सेती 90 रूपिया खरचा करथे जेन ह दू महिना चलथे.

जेन कुरमा घर मं वो ह जाथे वो ह कम से कम 20 बछर जुन्ना आय. ओकर देखभाल कऊनो नई करय. छानी के बांस मन टूटत हवंय अऊ माटी ले भिथि मं भरकत हवय. “त तुमन सोचे सकत हव के ये कुरिया ह कतक बछर जुन्ना होही. कऊनो घलो मरद येकर मरम्मत करे बर तियार नई ये काबर के ये ह माईलोगन मन के महवारी सेती छूतहा होथे,” सरू कहिथे. हरेक मरम्मत घलो माइलोगन मनेच करथें.