सरु तरसत बाड़ी कि कुरमा घर, जहंवा उनकर गांव के दोसर औरत लोग भी जाला, तनी साफ-सुथ्थर रहित. उहंवा दरद शांत करे खातिर एगो मुलायम बिछौना होखित, घर-परिवार के दुलार के गरमी में लिपटल कंबल होखित. बाकिर इहंवा त सभ कुछ उलटा बा. कुरमा, माटी के देवाल आउर बांस पर ठाड़ माटी के खपरैल से बनल छत वाला एगो टूटल-फूटल उदास झोपड़ी बा. इहंवा ले कि ऊ जवन भूइंया पर सुतेली, ऊहो ऊंच-नीच बा. ऊ बतइली, “हमरा घरवाला, चाहे सास के भेजल चद्दर बिछा के सुते के पड़ेला. अइसे सुते से कमर में दरद, माथा में दरद रहेला, देह अइंठे लागेला. पातर चद्दर पर सुते में तनिको आराम ना मिले.”

सरु बेचैन बाड़ी, तकलीफ में बाड़ी काहे कि आपन लइकन सभ से दूर बाड़ी. ऊ कहली, “बड़ा दुख होखेला, घरे के लोग भी हमार कष्ट ना समझे.”

मुंबई के मनोचिकित्सक डॉ. स्वाति दीपक के कहनाम बा, माहवारी के पहिले आउर माहवारी के दौरान मेहरारू लोग के तनाव, उदासी आउर चिंता जइसन कइएक मानसिक लक्षण से जूझ के पड़ेला. ऊ कहली, “तकलीफ अलग अलग मेहरारू में अलग अलग होखेला. उचित देखभाल के अभाव में ओह लोग के स्थिति खराब हो सकेला.” जरूरी बा कि माहवारी वाला लइकी आउर मेहरारू लोग के एह घरिया परिवार के पूरा देखभाल आउर दुलार मिले. उनकरा हिसाब से एह घरिया कवनो तरह के खराब व्यवहार, भेदभाव चाहे अलगाव मेहरारू खातिर घातक साबित हो सकत बा. माड़िया मेहरारू लोग के महीना के कपड़ा (पैड) घर में रखे तक के अनुमति नइखे. सरु बतइली, “हमनी के ई सभ उहंई झोपड़ी में छोड़ के आवे के पड़ेला.” इस्तेमाल कइल पेटीकोट के कपड़ा के टुकड़ा एगो पन्नी (पॉलीथीन) में भर के छप्पर चाहे, देवाल के दरार में खोंसल चाहे बांस के बीम से लटकावल रहेला. “उहंवा छिपकिल्ली आउर चूहा घूमत रहेला. ऊ सभ पैड पर भी बइठ जाला.” गंदा कपड़ा, चाहे पैड काम में लावे से खुजली आउर जलन होखे लागेला.

कुरमा झोपड़ी में एक्को खिड़की ना होखे. हवा के आवे-जाए के रस्ता ना होखे से इस्तेमाल कइल गइल कपड़ा से बदबू आवे लागेला. सरु कहली, “बरखा में त हालत आउर खराब हो जाला. बरसात के मौसम में हम सेनेटरी पैड इस्तेमाल करिला. काहेकि कपड़ा ठीक से ना सूखे.” सरु 20 पैड के एगो पैकट 90 रुपइया में खरीदेली, जे दू महीना चल जाला.

सरु जवन कुरमा घर जाली, ऊ कमो ना, त 20 बरिस पुरान होई. एकरा देखे-संभारे वाला केहू नइखे. छत पर लागल बांस के छप्पर छितरा रहल बा, माटी के देवाल में दरार पड़ रहल बा. सरु कहेली, “रउआ सोच सकत बानी कि ई झोपड़ी केतना पुरान होई. एकरा कोई मरम्मत करे के ना चाहे, काहेकि माहवारी वाला मेहरारू लोग से ई दूषित हो गइल बा.”