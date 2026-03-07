जइसने आरो मिले होय, आरती बखत, सूरुज बूड़े के थोकन बखत बाद, आशा अचेत हो जाथे. ओकर दाई पाछू हट जाथे अऊ सावी अपन मितान के देखभाल करे बर आ जाथे. आशा के आंखी एक जगा नइ ये, ओकर खांध तेजी ले फड़कथे अऊ अचानक ले ओकर चेहरा बिगड़ जाथे. जब ओकर दाई ओकर नांव धरके बलाथे, त वो ह कोनो जुवाब नइ देवय. सावी अपन हाथ मं ओकर चुंदी ला कसके धरे हवय, ‘रक्सा’ ला धरे हवय, फेर ये घलो चेत राखथे के ये बखत आशा अपन आप ला नुकसान झन पहुंचावय. कुछेक घड़ी तक ले सावी अपन भूत धरे मितान के संग मन्दिर के चरों कोती किंजरत रहिथे, भरोसा देवत रहिथे. दूनों के दाई मन ओकर मन के पाछू-पाछू चलथें, वो मन के चेहरा मं चिंता झलकत हवय. जब ये ह सिराथे, त आशा भूंइय्या मं गिर जाथे, अऊ माईलोगन मन वोला चरों डहर ले घेर लेथें. कोनो चरनामृत देथे, अऊ ओकर ओंठ मं छिड़कथे, धीरे ले कहिथे, “पी ले ...खतम हो गीस.”

दूनों के महतारी - सुनीता अऊ पप्पी – अपन अपन बेटी मन ला इहाँ येकरे सेती लाय रहिस काबर के वो मन करा जाय के कोनो दीगर जगा नइ रहिस. कोनो मनोरोग डाक्टर नइ. दिमागी इलाज के कोनो विशेषज्ञ नइ. कोनो सलाह देवेइय्या नइ. ओमन अइसन रेगिस्तान मं रहिथें जिहां ये मन्दिर ह एक ठन आसरा बनगे हवय,अइसने जगा जिहाँ ओकर मन के जइसने परिवार मन ला दिमागी इलाज के संग-संग सहारा देइय्या मन के संग घलो मिलथे.

कुछेक लोगन मन परसन पाय बर आथें. कुछु, भूत-परेत ले मुक्ति बर. हर कोनो चमत्कार के कहिनी सुनके इहाँ आय रहिन. लकठा के गाँव के एक झिन माईलोगन ह कैंसर ले बने होगे रहिस. एक झिन अऊ जेन ला कतको बछर बाद संतान होय रहिस. कोनो ह सांप काटे के बाद बने होगे रहिस अऊ जिंदा होगे रहिस. जब भगत मन के मनौती पूरा हो जाथे त वो मन “गुरु महाराज”ला गुर चढ़ाते.

देस (भारत) के सबले बड़े प्रदेश मन ले एक, मध्यप्रदेश, अंधबिस्वास अऊ मानसिक बीमारी के भारी संकट ले जूझत हवय. इहाँ के 70 फीसदी ले जियादा आबादी आबादी गाँव-देहात मं रहिथे. बैतूल जिला अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. संजय खातरकर बताथें, “तुमन मंदिर मं जउन देखे हवव, वो त बस सुरुवात आय. अस्पताल मन मं अइसन कतको पद खाली हवंय जेन ला अब तक ले भरे नइ गे हवय. हमन कैंप लगाथन अऊ गाँव-गाँव जाके जाँच करथन, जब ककरो हालत जियादा बिगड़े रहिथे त वोया भोपाल भेज देथन. फेर ये ह अतका बड़े समस्या आय जेन ह आ-जाके बने नइ करे जा सकय.”