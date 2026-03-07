जइसे इशारा मिलल होखे, किरिण डूबला के तनिके देर बाद आरती घरिया आसा अचके बेहोस होखे गइली. माई पाछू हटली आउर सवि आगू बढ़के आपन सहेली के संभार लेली. आसा के आंख स्थिर ना रहे, उनकर कान्हा झटका से फड़के लागला आउर कबो-कबो उनकर चेहरा दर्द से अइंठे लागला. माई बेर-बेर उनका नाम से पुकारे लगली, बाकिर कवनो जवाब ना आइल. सवि आपन सहेली के बाल खूब कस के पकड़ लेवेली, जइसे कि ऊ ई पहिलहूं कइएक बेरा कर चुकल होखस. एक ओरी ऊ “भूत” के पकड़ले रहेली, आ संगही इहो बात के ध्यान रखेली कि आसा के चोट ना लाग जाव. कुछ मिनट बाद सवि आपन सहेली के लेके गर्भगृह के चारों ओरी घूमेली आउर उनका धीरे-धीरे ढाढ़स बन्हावेली. दुनो जनी के माई लोग पाछू-पाछू चलेला, एकदम चिंता से भरल. तनिए देर बाद आसा भुइंया पर गिर जाली. औरत लोग चारों ओर से घेर लेवेला. कोई पवित्र पानी के गिलास बढ़ावेला, आ सवि उनकर होंठ पर दू-चार बूंद डालत धीरे से फुसफुसाली, “पी ल... अब सब ठीक बा.”

सुनीता आ पप्पी, दुनो जनी के माई लोग इहंवा बहुते लाचारी में आइल बा. ओह लोग लगे ना त कवनो मनोचिकित्सक, ना मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ आउर ना काउंसलर सुविधा बा. ऊ लोग अइसन इलाका में रहेला जहंवा मनोरोग के इलाज के सुविधा ना के बराबर बा. अइसन में ई मंदिर ओह लोग के सहारा बन गइल बा. इहंवा उनकर जइसन परिवार के देमागी इलाज से जुड़ल मदद आ एक-दोसरा के सहारा मिल जाला.

केहू इहंवा आशीर्वाद लेवे आइल बा. त केहू ऊ बुरा आत्मा से मुक्ति खातिर. इहंवा आवे वाला मोटा-मोटी हर आदमी लगे चमत्कार के कवनो ना कवनो कहानी बा. लगे के गांव के एगो मेहरारू बाड़ी, उनकर कैंसर ठीक हो गइल. केकरो कइएक बरिस बाद संतान भइल. त केहू सांप कटला के बाद ठीक हो गइल, ओकरा फेरु से जीवनदान मिलल. जब भक्तन के मनोकामना पूर्ण होखेला, त ऊ लोग “गुरु महाराज” के गुड़ चढ़ावेला.

भारत के बड़ राज्य में गिनाइल जाए वाला मध्य प्रदेस में अंधविस्वास गहिर जड़ जमवले बा. आ मन के सेहत भी इहंवा बड़ संकट में बा. इहंवा कोई सत्तर प्रतिशत से जादे आबादी देहात में बसेला. बैतूल जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. संजय खाटेरकर कहेलन, “मंदिर में जे हाल देखनी रउआ लोगनी, ऊ असल समस्या के बस सिरा भर बा. अस्पताल में डॉक्टरन के बहुते जगह खाली बा, सालन से भराएल नइखे गइल. हमनी कैंप लगाके, गांव में जाके मरीज देखे के कोसिस करत बानी. जवन मरीज के भरती करे के जरूरत बा, ओह लोग के भोपाल भेज देवल जाला. बाकिर ई संकट एतना गंभीर बा कि बस कुछ बेर जाके देख लिहला से हल नइखे होखे वाला.”