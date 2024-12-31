पहिली लोकगीत मं, वो ह महाभारत मं अपन सौ चचेरा भाई, कौरव मन के संग लड़ई मं पांचों पांडव के हालत ला, एक ठन बड़े अकन कुनबा मं रोज के बूता काम करेइय्या अकेल्ला माइलोगन के अपन हालत ले तोलत हवय. वो ह पंढरपुर के मंदिर के विट्ठल-रुक्मिणी उपर भक्ति भाव ला जगाथे अऊ देंवता मन ला अपन दाई-ददा ले तोलत हवय. छाया के अवाज अपन दाई-ददा के जिकर करतेच भर जाथे अऊ अपन गाल मं बोहावत आंसू ला रोके नइ सकय. जइसने के आरो करत अचानक ले बदल फट जाथे अऊ घर के टीना के छानी मं बरसत भारी जोर ले अवाज करथे.

आगू के छंद मं, वो ह अपन भाई ला अपन चार जेठ अऊ जेठानी मन के फरमाइस ला पूरा करे मं होवेइय्या दिक्कत मन ला बतावत वो ह गाथे.

लोकगीत के बाद आगू के चार ओवी मं छाया ह कका-काकी ले लइका मन ला मिलत मया-दुलार अऊ मिले भेंट के बारे मं गाये हवय. लाल कुरता अऊ पागा (टोपी) जेन ह लइका के ममा डहर ले भेंट मं मिले हवय.जब लइका रोये लगथे, हो सकत हे वो ह भूखाय होय, त गायिका ह लइका ला दही-भात खवाय ला कहिथे.

आंसू पोंछत अऊ दुख ला बिसोरत जल्दीच छाया ह हँसी ले भरे एक ठन लोकगीत गाइस: एक झिन बहुरिया ला हलाकान करेइय्या अपन सास ला खुस करे कतक मुस्किल आय, जऊन ह जइसने करेला कस होय. येला जइसने घलो रांध लेव, करूच लगही; येला गुरतुर बनाय नइ जाय सकय. ये आखिरी गीत मं हमन छाया के संग अपन हाँसी ला रोके नइ सकेन.