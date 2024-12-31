“माई ढेरे गीत गावत रहे. एतना गीत कि हमरा इयाद रखल मुस्किल बा,” छाया उबाले पारी के बतइली. हमनी उनका से भेंट करे पुणे, महाराष्ट्र के शिरूर तालुका गइल रहीं. ग्राइंडमिल सॉग्स प्रोजेक्ट (जीएसपी) में आपन गायल गीत से सहजोग करे वाला गायिका लोग से हमनी दोबारा संपर्क करे के कोसिस करत रहीं. एहि कोसिस में हमनी अक्टूबर 2017 में सविन्दाने गांव में रहे वाला पवार परिवार के दरवाजा खटखटइनी. ई एगो भरल-पूरल परिवार रहे, लइका, लइकी, पतोह आउर बच्चा लोग संगे रहत रहे.

बाकिर हमनी गीता पवार से मिल ना सकनी, काहेकि चार बरिस पहिले ऊ चल बसल रहस. बाकिर उनकर लइकी छाया उबाले जरूर भेंटा गइली. उहे हमनी के आपन माई के गीत के बारे में बतइली. 43 बरिस के छाया हमनी के आपन माई के चांदी के जोडावे (बिछिया) देखवली. बिछिया माई के फ्रेम लागल फोटो के बगल में संइत के रखल रहे.

माई से सुनल ओवि (जांता गीत) के इयाद करे के कोसिस करत छाया हमनी के जांता चलावे घरिय गावे वाला चार ठो गीत गा के सुनइली. ई चारों गीत के ऊ दू ठो छोट लोकगीत के बीच में गइली. एह में से एगो गीत खुसी के त दोसरका उदासी के रहे. गीत के सुरुआत दू लाइन के एगो कहानी से कइली. एह में भद्र के यशस्वी राजा अश्वपति के लइकी सावित्री के गुण के बखान करे वाला एगो पौराणिक कथा से लेवल गइल रहे. ई दोहा आगू गावे जाए वाला गीत के धुन बनावे वाला याला गला (तान) रहे. आमतौर पर इहे परंपरा रहे.