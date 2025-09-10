బ్రెయిలీ - బ్యాలట్
వికలాంగులు వోటు వేసేలా రాజ్యం ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ, బబ్లూ కైబర్తా వంటి కొందరికి 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల ఎన్నికల ప్రక్రియల్లో పాల్గొనడం గురించి ఖచ్చితంగా తెలియదు
మే 24, 2024 | సర్వజయ భట్టాచార్య
SANGUR, PUNJAB|
ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని PARI, వైకల్యం కలిగిన పిల్లలకు బోధించే ప్రత్యేక అధ్యాపకులతో జరుపుకుంటోంది. అన్ని మంచి బోధనలకు, విద్యార్థుల పట్ల అపరిమితమైన ప్రేమతో పాటు సహనం, పట్టుదల మూలరాయి వంటివని వారు చూపిస్తున్నారు
సెప్టెంబర్ 5, 2023 | మేధా కాళే, ఊర్జా
రెండు సంవత్సరాలపాటు బడి మూతపడటంతో, నేర్చుకున్నవన్నీ మరచిపోయిన మేధో వైకల్యం ఉన్న పిల్లలు తిరిగి తమ పాత బడి చదువులోకి రావడానికి కష్టపడుతున్నారు
జనవరి 30, 2023 | జ్యోతి శినోలి
దృష్టిలోపం ఉన్న ముగ్గురు పిల్లల తల్లి శరణ్య పిల్లలతో పాటు పాఠశాలకు వెళుతుంది. గుమ్మిడిపూండి నుండి చెన్నై వరకు రోజూ 100 కిలోమీటర్ల దూరం ఈ తల్లి ప్రయాణం చేస్తుంది
జనవరి 20, 2023 | ఎమ్. పళని కుమార్
అతని చేయి ఆమె భుజం మీద, అతని నడకకి ఆమె దారి చూపుతుంది- మధురై లో ఉన్న ఈ భార్యాభర్తల జంట ఎన్ని కష్టాలున్నా జీవనం సాగిస్తున్నారు. కానీ పేదరికం, ఆరోగ్యం, వైకల్యం దైనందిన జీవితాన్ని కఠినంగా మారుస్తోంది
సెప్టెంబర్ 1, 2021 | ఎమ్. పళని కుమార్
అఖూన్ కుటుంబం శ్రీనగర్లోని మారుమూల పునరావాస కాలనీ అయిన రఖ్-ఎ-అర్థ్కి తరలి వెళ్ళారు. అప్పటినుంచి, సెరెబ్రల్ పాల్సీ (మెదడుకు వచ్చే పక్షవాతం) ఉన్న వారి అబ్బాయికి ఆరోగ్య సదుపాయాలు అందుబాటులో లేకపోవడం, అలాగే కూలి పనులు దొరక్కపోవడంతో, ఎన్నో కఠినమైన సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటున్నారు
మే 6, 2021 | కనిక గుప్తా
మహారాష్ట్రలోని అహ్మద్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన రైతు కుటుంబాల్లో బౌద్ధిక(intellectual) వైకల్యం గల పిల్లలకు ఆన్లైన్ తరగతుల సదుపాయం లేకపోవడంతో పిల్లల స్థితి దయనీయంగా మారింది. దీనితో తల్లిదండ్రులలో ఆందోళన పెరగసాగింది.
ఫిబ్రవరి 18, 2021 | జ్యోతి శినోలి
జీవితకాల అనారోగ్యం, గర్భాశయం తొలగింపుతో సహా నాలుగు శస్త్రచికిత్సల తర్వాత, పూణే జిల్లాలోని హదాషి గ్రామానికి చెందిన బిబాబాయి లోయారే వంగిపోయింది. అయినా పొలం పనులు చేసుకుంటూ పక్షవాతంతో బాధపడుతున్న భర్తను చూసుకుంటోంది
జూలై 2, 2020 | మేధా కాళే
మేధోపరమైన వైకల్యం ఉన్న మహిళల లైంగిక, పునరుత్పత్తి ఆరోగ్య హక్కులు బలవంతంగా గర్భాశయాన్ని నిర్మూలించడం ద్వారా ఉల్లంగించబడతాయి. కానీ మహారాష్ట్రలోని వాడి గ్రామంలో, అదృష్టవశాత్తు మలన్ మోర్ కి తన తల్లి అండ ఉంది
జూన్ 9, 2020 | మేధా కాళే
