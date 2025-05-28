वइसे, दफनाय ह सिरिफ घर मं बने सैनिटरी नैपकिन धन प्राकृतिक उतक, कागज धन कपड़ा ले बने सैनिटरी नैपकिन मं काम आथे. गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लाइनर वाले बेवसायिक सैनिटरी नैपकिन, जेन ला इहाँ के अधिकतर माईलोगन मन बउरथें, वो ला कम दाम वाले जराय के मसीन के जरूरत परथे. उर्मिला के घर के बगल मं रहेइय्या 57 बछर के राय मंडल कहिथे, “हमर बर ये ह कपड़ा के जमाना रहिस, कपड़ा बउरेइय्या पीढ़ी.” वो ह बतावत जाथे, “मंय पैड अजमायेंव, फेर मोला चकता पर जावत रहिस, अऊ पैड ह बस्सावत रहय. संगे संग, अब ये बात के चिंता घला हवय के पैड ला कहाँ रखे जाय. कभू-कभू, कुकुर मन कचरा मं फेंके गे पैड ला खोजके अपन मुंह मं धरे भागे लगथें. ओकर बाद ये कचरा ला हाथ ले उठाय ला परथे.”

“हमन माइलोगन मन ला अपन कचरा अलग-अलग करे अऊ पैड ला झन फेंके बर कहत रइथन-हमन लोगन मन ले घलो अइसने करे बर कहिथन, फेर वो मन दोस ला एक दूसर उपर मढ़ देथें. लोगन मन ला बताय मं घलो हमन ला लाज लागथे. येकर ले हमर काम अऊ मुस्कुल हो जाथे,” वंडूर मं सफाई करमचारी रीता बसु कहिथे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देश मन मं बउरेइय्या मन ला सलाह देय गे हवय के वो मन सैनिटरी कचरा ला कागज मं लपेट के राखें. धन येला बनेइय्या डहर ले मिले लीक फ्रूफ पाऊच मं रखें अऊ सूखा कचरा के संग येकर निपटान करंय धन इहाँ घर-घर कचरा संकेले बर वो मन के देय एक ठन अलग डब्बा मं कचरा ला राखंय. फेर वंडूर मं, सफाई करमचारी मन घर-घर मं कचरा लेगे आय बखत सैनिटरी कचरा ला नइ उठायेंव.

पर्यावरण, वन अऊ जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ह साल 2016 मं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) अऊ जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम बर दिशा-निर्देश जारी करिस. ये मं सैनिटरी पैड के निपटान घलो रहिस. तीन साल बाद, 2019 मं, स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण कोष ले 63 लाख के रकम के संग पहिली एसडब्ल्यूएम क्लस्टर सुविधा बने ला सुरु होइस. क्लस्टर के संग-संग, पंचायत ह घर-घर जाके कचरा उठाय के कार्यक्रम लागू करिस, जेन मं घरेच मं कचरा अलग करने के नियम रहिस.

वंडूर अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर के स्वच्छता सुपरवाईजर आशीष बरोय कहिथें, “ लोगन मन अलग-अलग करे मं पहिली ले चतुर होगे हवंय, फेर क्लस्टर इकाई मं ये ह अभू घलो हमर बर चुनौती आय काबर के वो मन हर बखत अइसने नइ करंय, धन वो मन येला बने करके नइ करंय. गर वो मन गलती ले कुछु गीला कचरा सूक्खा कचरा मं फेंक देथें, त सब्बो खराब हो जाथे. हमर टोली बनेच छोटे हवय जेन ह घर-घर जाके उठाय, अलग करे अऊ समंदर तीर के सफाई के काम संभालथे.” वंडूर ग्राम पंचायत मं 10 झिन सफाई करमचारी हवंय, जेन मन 350 घर अऊ 76 ठन दूकान ले सूखा कचरा उठाथें.