रोशन और विशाल तेज़ी से बढ़ रहे ऑनलाइन साइबर-स्कैम के फलते-फूलते कारोबार के नए शिकार बन गए थे. माना जाता है कि इस उद्योग ने ग़रीब, पिछड़े और विकासशील देशों से आए हज़ारों लोगों को ग़ुलाम जैसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है. ऑनलाइन सेल्स और आईटी इंडस्ट्री में अच्छी तनख़्वाह वाली नौकरी का लालच देकर इन लोगों को फंसाया जाता है और फिर उनसे कई देशों में फैले साइबर फ्रॉड करवाए जाते हैं.

रोशन कहते हैं, “असल में हमें दुनिया भर के लोगों को ठगना होता था.” वह बताते हैं, “पहले ही दिन से हमें फेसबुक पर फ़र्ज़ी आईडी बनानी होती थी, किसी और की पहचान लेकर लोगों से बात करनी होती थी, फ़ोन करने के लिए एआई टूल इस्तेमाल करने होते थे, बड़े-बड़े वादों का लालच देकर बड़े निवेशकों को फंसाना होता था और बैंकिंग फ्रॉड करना होता था. वे कर्मचारियों से कुछ भी करवा सकते हैं.”

रोशन ने वहां अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश और कई दूसरे देशों के बीस-बाईस साल के लड़के-लड़कियों को देखा. वे हफ़्ते में छह दिन, रोज़ 12-14 घंटे काम करते थे. उन्हें वादा की गई तनख़्वाह तो मिलती थी, लेकिन उन्हें अपने घर वापस जाने की आज़ादी नहीं थी.

रोशन याद करते हैं, “विशाल तुरंत वहां से निकलना चाहता था. वह बहुत डरा हुआ था; मैं भी डरा हुआ था.”

किसी तरह रोशन ने पहले ही हफ़्ते फिदी से विशाल को वहां से जाने देने को लेकर बातचीत की. उन्होंने यह बहाना बनाया कि विशाल को कंप्यूटर ऑपरेशन का उतना ज्ञान नहीं है जितना उन्हें ख़ुद है.

रोशन याद करते हैं, “हममें से हर एक को भर्ती करने के लिए फिदी को कंपनी से 10,000 युआन (क़रीब 1.3 लाख रुपए) मिले थे. विशाल का पासपोर्ट लौटाने और उसे घर जाने देने के लिए उसने 10,000 युआन मांगे. हम मूलतः ग़ुलाम बना दिए गए थे. हमें अपनी जान का भी डर था. मैंने उसे समझाया कि वह यह रक़म मेरी तनख़्वाह से हर महीने थोड़ी-थोड़ी करके काट सकता है और विशाल को तुरंत घर जाने दे.” रोशन कहते हैं, “ख़ुशक़िस्मती से वह मान गया और विशाल घर लौट गया.”

विशाल ने इस कहानी के लिए पारी से बात करने से इंकार कर दिया; वह उस पूरे वाक़ये को एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहते हैं.