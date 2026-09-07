साल 2021 तक रोशन और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की आजीविका डेयरी कारोबार से होने वाली नियमित आमदनी पर निर्भर थी, लेकिन लंपी त्वचा रोग ने इस परिवार को संकट में धकेल दिया. इसके अलावा, उनके पास चार एकड़ ज़मीन थी, जिस पर वे धान और सब्ज़ियां उगाते थे. रोशन और उनके छोटे भाई अमोल ने हाल ही में डेयरी का कारोबार शुरू किया था.

उनके पिता सदाशिव कुले पास के नागभीड़ क़स्बे में रेलवे के लोकोमोटिव शेड में मैकेनिक थे. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मामूली पेंशन मिलती थी. उन्होंने अपनी जमा-पूंजी से ज़मीन ख़रीदी थी और उसी बचत से अपने तीन बच्चों—दो बेटों और एक बेटी—की शादियां भी की थीं.

कुले परिवार के पास 12 जर्सी गायें थीं और स्थानीय बाज़ारों तथा डेयरी कंपनियों को दूध बेचकर उन्हें हर महीने क़रीब 80,000 रुपए की आमदनी होती थी. रोशन और अमोल ने सरकारी योजना के तहत बैंक से लिए गए क़र्ज़ से एक बड़ा पशु-बाड़ा बनवाया था और डेयरी कारोबार का विस्तार करना चाहते थे.

फिर गायें बीमार पड़ने लगीं और मरने लगीं.

पहले क़र्ज़दाता मनीष घाटबांधे – जिसका नाम एफ़आईआर और आरोपपत्र, दोनों में आरोपी के रूप में दर्ज है, ने रोशन को अल्पावधि के लिए क़र्ज़ दिया.

रोशन का आरोप है कि कुछ ही हफ़्तों में क़र्ज़ की शर्तें सख़्त कर दी गईं.

रोशन कहते हैं, “उसने मुझसे 15 दिनों के भीतर पैसे लौटाने को कहा. जब मैं नहीं लौटा सका, तो उसने कहा कि मुझे 20 फ़ीसदी ब्याज और हर दिन 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा.”

जब रोशन ने इसका विरोध किया, तो उनकी पिटाई की गई. इससे परिवार दहशत में आ गया. इसके बाद जो हुआ, वह किसी एक क़र्ज़ के बेक़ाबू होने की कहानी नहीं थी, बल्कि कई क़र्ज़ों के एक-दूसरे पर चढ़ते जाने और उन पर बेतहाशा ब्याज जुड़ते जाने की कहानी थी. अपना पैसा वसूलने के लिए पहले क़र्ज़दाता ने रोशन को दूसरे क़र्ज़दाता के पास भेजा; दूसरे ने तीसरे के पास और इस तरह यह सिलसिला चलता गया.