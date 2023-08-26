ओकर डोकरी दाई के जमाना मं माई लोगन मन कहूँ घलो बेरोक टोक आवत जावत रहिन. वो मन के मुड़ मं ताड़ पाना के बने टोकरी मन सुसकी मछरी ला भरे रहेंव. “वो मन सुभीता ले 3 कोस (10 किमी) रेंगत पट्टिकाडु (छोटे बस्ती मन मं) अपन माल ला बेंचत रहेंव.” अब गिलट के बरतन मं अपन सुसकी मछरी ला रखे हवंय अऊ वो ला बेंचे सेती बस मं आवत-जावत हवंय. अब वो मन लकठा के गाँव के संग परोस के ब्लाक अऊ जिला तक ले चले जाथें.

“कोरोना के पहिली हमन तिरुनेलवेली रोड अऊ तिरुचेंदुर रोड के गाँव तक ले जावत रहेन,” पारी ह अगस्त 2022 मं जब फातिमा ले भेंट करे रहिस, तब वो ह अपन हाथ ले हवा मं एक ठन नक्सा बनावट हमन ला समझाय के कोसिस करे रहिस. “अब हमन सोमबार के दिन सिरिफ एराल शहर के संतई [हफ्ता मं लगेइय्या बजार} तकेच जाथन.” वो ह अपन अवई-जवई के हिसाब करत बताथे: बस टेसन तक ले ऑटो ले आय जाय के भाड़ा अऊ बस मं टुकना संग जाय के टिकट दू सौ रूपिया. “ओकर बाद बजार मं पसरा लगाय सेती मोला पांच सौ रूपिया अलग ले देय ला परथे. हमन भारी घाम मं [ अकास तरी] मं बइठथन. येकर बाद घलो ये जियादा महंगा नई परे,” काबर वो ह हफ्ता बजार मं पांच ले सात हजार के सुकसी मछरी बेंच लेथे.

फेर चार ठन सोमबार ले महिना नई होवय. फातिमा ला ये कारोबार के मुस्किल अऊ बारीकी मन ला बने करके जानथे. “बीस पच्चीस बछर पहिली तक ले मछुवार मन ला तूतूकड़ी ले समंदर मं जियादा दूरिहा जाय ला नई परत रहिस. वो मन ला लकठाच मं बनेच अकन मछरी मिल जावत रहिस. फेर अब त वो मन ला समंदर मं दूरिहा जाय ला परथे, अऊ उहाँ घलो बनेच अकन मछरी नई मिलय.”

अपन तजुरबा ले मछरी मन मं आय कमी ला बताय मं फातिमा ला मिनट भर ले घलो जियादा नई लगय. “वो बखत लोगन मन मछरी धरे सेती रतिहा मं निकरत रहिन अऊ दूसर दिन संझा तक ले लहूंट आवत रहिन. अब मछुवारा मन एक बेर 15-20 दिन के सेती निकरथें अऊ कन्याकुमारी ला पर करत सीलोन अऊ अंडमान तक ले चले जाथें.”

ये एक ठन बड़े इलाका आय, जिहां कतको समस्या के कऊनो कमी नई ये. तूतुकुड़ी मं मछरी के भंडार दिनोंदिन कमतियात जावत हवय, अऊ फातिमा धन ककरो घलो के बस मं नई ये.उल्टा वो मन के जिनगी ये समस्या के चपेट मं हवय अऊ संगे संग वो मन के जीविका घलो.

फातिमा जेकर बारे मं गोठियावत हवय ओकर ओकरनांव ओवरफिशिंग आय मतलब बहुते अकन मछरी मारे ले आय. ये ह अतक अमान्य सवाल आय के तुमन एक बेर गूगल मं खोजव, अऊ सेकंड भर ले कमती बखत मं तुमन ला करीबन 1.8 करोड़ जुवाब मिल जाही. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य अऊ कृषि संगठन (एफएओ) के रपट के मुताबिक, “दुनिया मं साल 2019 मं समुद्री खाय के जिनिस ले 17 फीसदी पशु प्रोटीन अऊ 7 फीसदी सब्बो प्रोटीन रहिस.” अमेरिकन कैच एंड फोर फिश के लेखक पॉल ग्रीनबर्ग कहिथें, मतलब, हरेक बछर, हमन समंदर ले 80 ले 90 मीट्रिक टन जंगली समुद्री भोजन निकारथन. ये आंकड़ा चिंता मं डार देथे के काबर के ग्रीनबर्ग के कहना आय के “ये ह चीन के जम्मो अबादी के वजन बरोबर आय.”

फेर इहाँ एक बात धियान देय के आय सब्बो मछरी ताजा-ताजा नई खाय जावय. दीगर गोस अऊ साग भाजी जइसने, येला अवेइय्या बखत बऊरे सेती बंचा के रखे जाथे. अऊ येकर बर वो मं नून डारके वोला घाम मं सुखाय के जुन्ना तरीका अपनाय जाथे.