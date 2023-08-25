आची के जमाना में, मेहरारू लोग बेरोक-टोक हर जगह जात रहे. माथ पर ताड़ के पत्ता के टोकरी में सूखल मछरी लाद के चलत रहे. “ऊ लोग आपन माल बेचे खातिर 10 किलोमीटर पइदल चलके पट्टिकाडु (छोट बस्ती) पहुंचत रहे.” अब ऊ लोग सूखल मछरी के एल्यूमीनियम के तसला में रखेला आउर एकरा बेचे खातिर बस से चलेला. ऊ लोग लगे के गांव-देहात के संगे-संगे पड़ोस के जिला आउर ब्लॉक में भी घूम-घूम के मछरी बेचेला.

“कोरोना से पहिले, हमनी तिरुनेलवेली से तिरुचेंदुर रोड के किनारे के गांव में जात रहीं,” अगस्त 2022 में जब पारी उनकरा से भेंट करे गइल रहे, फातिमा हवा में हाथ से ओह इलाका के नक्शा बना के बतइले रहस. “बाद में हमनी सोमवारे-सोमवारे खाली एराल कस्बा के संतई (साप्ताहिक हाट) तक जाए लगनी.” ऊ आपन आवे-जाए के खरचा के हिसाब लगइली: ऑटो से बस डिपो आवे, आउर टोकरी के बस से ले जाए के सभे खरचा मिला के दु सौ रुपइया ठहरल. “एकरा अलावे, हमरा हाट में दोकान लगावे खातिर पांच हजार रुपइया भी लागत रहे. हमनी के घाम (खुल्ला) में बइठे के पड़े, बाकिर भाव उहे रहे.” उनकरा हिसाब से तबो ऊ फायदे में बाड़ी. हाट में उनकर पांच से सात हजार रुपइया तक ले सूखल मछरी बिका जाला.

बाकिर चार सोमवार के कमाई से महीना के खरचा पूरा ना पड़े, फातिमा के आंख में चिंता साफ नजर आवत रहे. “दस-बीस बरिस पहिले ले, मछुआरा लोग के मछरी पकड़े खातिर तूतुकुडी से जादे दूर ना जाए के पड़त रहे. ऊ लोग के हाथ ढेरे मछरी लाग जात रहे. बाकिर अब? अब त दरिया में बहुते भीतरी गइलो पर जादे कुछ हाथ ना आवेला.”

आपन अनुभव से, फातिमा एक मिनिट के भीतर समझा देली कि मछरी के गिनती काहे कम हो गइल. “पहिले त ऊ लोग रात में जाए आउर अगिला दिन संझा के लउट आवत रहे. आजकल 15-20 दिन लाग जाला आउर ऊ लोग अब कन्याकुमारी के रस्ते सिलोन आउर अंडमान तक जाला.”

ई बहुते बड़ इलाका बा जहंवा समस्या के कवनो कमी नइखे. तूतुकुडी में मछरी के भंडार दिन-ब-दिन कम भइल जात बा. एगो अइसन समस्या, जेकरा पर उनकर कवनो अख्तियार नइखे, बाकिर एह समस्या के उनकर जिनगी पर पूरा अख्तियार हो गइल बा. कमाई पर भी.

फातिमा जवन समस्या ओरी इशारा करत बाड़ी ओकर नाम ओवरफिशिंग (जरूरत से जादे मछरी के शिकार) बा. गूगल करीं, त रउआ बूझा जाई. एतना छोट सवाल के सेकेंड से कम में 1.8 करोड़ जवाब आई. ई समस्या एतना आम हो गइल बा. एह समस्या के समझे खातिर खाद्य आउर कृषि संगठन (एफएओ) के 2019 के रिपोर्ट के समझे के पड़ी. एह रिपोर्ट के हिसाब से, “दुनिया भर में, समुद्री खाना से सभे तरह के 7 प्रतिशत प्रोटीन आउर 17 प्रतिशत पशु प्रोटीन मिलेला.” ‘अमेरिकन कैच एंड फोर फिश’ के लेखक पॉल ग्रीनबर्ग बतइले, “इहे कारण बा कि हर बरिस समंदर से 8 से 9 करोड़ मीट्रिक टन जंगली समुद्री भोजन निकालल जाला.” ई आंकड़ा चौंका देवे वाला बा. काहेकि ग्रीनबर्ग के हिसाब से ई “चीन के पूरा आबादी के भार” के बराबर बा.

बाकिर एहू में एगो झोल बा. सभे मछरी ताजा ना खाइल जाए. दोसर मीट आउर तरकारी जइसन, एकरो भविष्य में उपयोग करे खातिर जोगा के रखल जाला. जोगावे चाहे संरक्षित करे खातिर नीमक लगा के घाम में सूखावे जइसन सदियन पुरान तरीका काम में लावल जाला.