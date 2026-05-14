ये बखत पारंपरिक बुनई के काम ला आगू बढ़ाय मं रूचि कम लोगन मन के हवय. रोजी मजूरी मं जियादा पइसा मिलथे. “बुनई के काम भारी मिहनत वाला आय. ये ह हाथ के काम आय, ये मं बखत लागथे. गर परिवार के दू तीन झिन मिलके एक ठन लुगरा बुनथें, अऊ गर वो लुगरा ला 2,000 ले 2,300 रूपिया मं बेचथें, त हमर मिहनत के पइसा घलो कइसने निकरही? तुमन बतावव हमर गुजारा कइसने होही?” सुनील दास पूछथे.

नेहरू दास जी के उमर होय के संग कमजोर होवत नजर अऊ ओकर सुवारी के बुनई के काम ला कठिन बना दे हवय. परिवार के कतको लोगन मन, जइसने सुनील दास के कका गंगू दास (करीबन 65 बछर के), पारंपरिक लुगरा बुने के संगे संग दीगर जिनिस घलो बनाय सुरु कर दे हवय. सुनील दास बताथे, “वो ह ग्राहेक मन के लेवाली मुताबिक कुरता, पइजामा अऊ दीगर तरीका के सूती लुगरा बनाथे, अऊ येकर ले दू पइसा जोड़ लेथे. बैगा लोगन मन अब पहिली के जइसने पारंपरिक लुगरा पहिरे छोड़ दे हवंय, जेकर सेती ये कला ला नुकसान पहुँचत हवय.”

सरकार ह ये इलाका मं पारंपरिक 'पिट लूम' (ज़मीन मं बने खंचवा करघा) के जगा फ़्रेम लूमलाय के कोसिस करे हवय. सुनील दास, जेन ह खुदेच फ़्रेम लूम मं काम करथे, कहिथे, “ये नवा करघा मन ले घलो, गर तीन झिन मिलके महीना भर काम करेंय, त 15 ले 20 थठन लुगरा बना सकथें. फेर, ओतकेच बखत मं हमन पिट लूम मं दू ले तीन ठन लुगराच बुने सकथन. सरकार हमन ला करघा देथे, अऊ हमन ला ट्रेनिंग घलो देथे.” फेर, महीना भर मं तीन झिन बर 30,000 रूपिया के ये कमई, शहर मं रोजी मजूरी ले मिलेइय्या कमई ले सिरिफ एक तिहाई भर आय.