आजकल बहुते कम लोग करघा सम्हारे चाहता, दिहाड़ी करे में आमदनी जादे बा. “बीनाई धीरज आ मेहनत मांगेला. पूरा काम हाथ से करे के होखेला, बहुत समय लागेला. परिवार के तीन लोग दू दिन ले खटेला, तब जाके एगो साड़ी तइयार होखेला. आ बदला में खाली 2000 से 2,300 रुपइया मिलेला. बताईं, मेहनताना कहंवा से निकली? हमनी के गुजारा कइसे चली?” सुनील दास पूछत बाड़न.

नेहरू दास जी के कमजोर पड़त नजर आ बढ़त उमिर चलते बीनाई के काम उनका आउर उनकर घरवाली खातिर एगो चुनौती बन गइल बा. सुनील दास के चाचा गंगू दास जइसन केतना लोग अब पांरपरिक साड़ी के अलावे दोसर सामान सब बनावे लागल बा. सुनील दास कहेलन, “ऊ आपन ग्राहक लोग के मांग के हिसाब से कुरता, पायजामा आउर दोसर तरह के सूती साड़ी सब बनावेलन, ताकि तनी आउर कमाई हो सके. बैगा लोग अब पहिले जेका साड़ी ना पहिरे. एहि से एह पुरखौती कला पर असर पड़ रहल बा.”

सरकार एह इलाका में पुरान गड़हा करघा (पिट लूम) हटा के फ्रेम लूम के बढ़ावा देवे के कोशिश करता. सुनील दास बतावत बाड़न, “नयका करघा पर जदि तीन लोग महीना भर संगे काम करेला, त 15 से 20 साड़ी तइयार हो जाला. जबकि पुरनका गड़हा करघा पर एतने समय में मात्र दू से तीन साड़ी बन पावेला. सरकार करघा देले बा, आ ट्रेनिंगो देतिया,” फ्रेम करघा चलावत सुनील दास कहलन. बाकिर महीना के 30 हजार रुपइयो शहम में मजूरी से होखे वाला कमाई के बस एक तिहाई भर बा.