कतको हफ्ता तक के, वो मन रोज के वो घर मं जावत रहंय, जइसने- जइसने पानी धीरे धीरे उतरे लगिस. पानी ले ईंटा मं फिल चुके रहिन. जब घाम परिस, त ओदर के चूरा ह ओ जावंय, वो ह कहिथे. सिरिफ घर ला देखतेच सात मोला तनाव हो जावत रहिस. मंय रतिहा मं सुते नइ सकत रहंय. जाग के बइठ जावंव अऊ सोचत रहंव- जित्थे ध्यान हो जाये (मोर मन जिहां घलो जाके अटक जावय).”

जब ओकर नींद न आय के बीमारी अऊ बिगड़ गीस, त हरबंस वोला फाजिल्का शहर मं एक झिन प्राइवेट डाक्टर (साइकेट्रिस्ट) करा ले गीस. वोला सुरता हवय के डॉक्टर ह वोला कहे रहिस, “दिमाग दी नस टे दवाब पे गया है (दिमाग के नस मं दुवाब पर हवय), परमजीत ला दिन मं दू बेर दवई दे गीस. फेर वो ह रतिहा मं सुते बर सिरिफ एक गोली लेथे.

“मोर बछर भर के बेटी अभू घलो पियत हवय. गर मंय जियादा दवई खाहूँ, त ओकर असर घलो ओकर उपर परही.” वो ह अपन घर के सूक्खा जगा मं कुला के भार बइठे कहिथे, ओती ओकर नन्चिक लइका भूईंय्या मं माटी ला कुरेदत रहय.

महीना भर तक ले दवई खाय के बाद ओकर नीद पर लगिस, फेर मन के भारी बैचेनी वोला आस्था डहर ले गीस. परमजीत अब हर बृहस्पत के एक ठन सूफी दरगाह मं जाथे, अऊ वोला पूरा यकीन हवय के ओकर दिक्कत के पाछू ओकर गुजरे घरवाले के आत्मा के हाथ हवय. ओकर सास ससुर वो दरगाह के देखरेख करथें. परिवार के मानना आय के एक ठन 'बाबा', जेन ह कभू ओकर सास के सपना मं आय रहिस, वो लोगन मन ला बने कर देथे जेन मं ओकर गुहार लगाथें

“हमन पहिलीच ले गरीब रहेन, अऊ अब भगवान ह हमर संग ये खेल खेल दीस,” परमजीत कहिथे, अऊ संगे संग नहर के सफई नइ करवाय बर सरकारी अफसर मन के उपर घलो बगियागे. ओकर आवाज मं कोनो रिस नइ ये, बस लचार हवय; वो ह बताथे के ओकर परिवार एनजीओ अऊ किसान संगठन मन ले मिले मदद ले गुजारा करथे. “कोनो घलो हरेक रोज खाय बर नइ दे सकय,” वो ह कहिथे.

राज सरकार ह बरबाद फसल बर करीबन 20,000 रूपिया एकड़ पाछू अऊ तबाह घर बर 1, 20,000 रूपिया मुआवजा के घोसना करे हवय. कतको परिवार के कहना आय के ये मुआवजा भरपूर नइ ये.