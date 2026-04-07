कइएक हफ्ता ले ऊ लोग रोज घर के हाल देखे आवे, जइसे-जइसे पानी उतरत गइल. “पानी में पड़ल-पड़ल ईंटा सब फूल गइल रहे. घाम लागल त फाटे लागल,” ऊ बतइली. “घर देखिला त मन घबरा जाला. रात में नींद ना आवे. मन बहुते बेचैन हो जाला.”

उनकर नींद जब आउर बिगड़ गइल, त हरबंस उनका के फाजिल्का शहर के एगो प्राइवेट मनोचिकित्सक लगे ले गइलन. ऊ डॉक्टर के कहल बात इयाद करत रहस, “तोहरा दिमाग के नस पर जोर पड़ गइल बा.” परमजीत के दिन में दू बेर दवाई खाए के लिख गइल, बाकिर ऊ बस रात में सुते घरिया एके बेरा दवाई खाली.

“हमार एक बरिस के लइकी अबहियो हमार दूध पिएला. जदि हम जादे दवाई लेहम, त ओकरा पर असर पड़ी,” ऊ कहली. उनकर लइका जमीन पर माटी से खेलता, आउर ऊ घर के बचल-खुचल हिस्सा में चुक्के-मुक्के बइठल बाड़ी.

एक महीना दवाई चलला के असर ई भइल कि नींद त वापस आवे लागल, बाकिर मन के भीतर बेचैनी ना गइल. ओही बेचैनी धीरे-धीरे उनका आस्था ओरी मोड़ देलक. अब परमजीत हर गुरुवार लगे के एगो सूफी दरगाह जाएली. उनका पूरा बिस्वास बा कि पहिल घरवाला के आत्मा ही उनका परेसान कर रहल बा. ओह दरगाह के देखभाल उनकर सास-ससुर लोग करेला. परिवार मानेला कि एगो बाबा, जे कबो उनकर सास के सपना में आइल रहस, आजो ओह जगह आवे वाला के दुख-पीड़ा हरेलन.

“हमनी एक त पहिलहीं से गरीब परिवार रहीं, ओकरा पर भगवनो हमनी के नया दुख दे देलन,” परमजीत के आवाज धीमा पड़ जाला. ऊ नाला-नहर साफ ना होखे आ पानी घर में घुस आवे के लेके सरकारी अफसरन से भी परेसान बाड़ी. अइसे उनकर आवाज में गोस्सा कम, लाचारी जादे झलकता. परिवार अभी एनजीओ आ किसान यूनियन के सहारे चल रहल बा. ऊ कहेली, “रोज-रोज कोई कबले खाना दीही?”

सरकार खराब फसल के भरपाई खातिर 20,000 रुपइया प्रति एकड़ आ टूटल घर खातिर 1,20,000 रुपइया के मुआवजा देवे के कहले बा. बाकिर केतना परिवार कहता कि ई रकम पर्याप्त नइखे.