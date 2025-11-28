शुरुआत में ‘स्थानांतरित’ होखला के वजह से राजू के नाम हटा दिहल गईल रहे. “आप लोग कईसे कह सकेनी कि हम कहीं अउरी रहेनी? हमनी के एइजा सालन से रहत बानी जा. अभी आपके सोझा खड़ा बानी,” उ ए पत्रकार से कहलन.

उनकर मेहरारू मुसनी देवी के मौत साल भर पहिले बच्चा पैदा करत के हो गईल रहे. उनकर सात गो बच्चा में तीन गो बेटा आ चार गो बेटी बाड़ी सन जिन्हनी के उमिर 10 बरिस से 28 बरिस के बीच बा. दू गो के बियाह हो चुकल बा, आ पांच गो के उ पालत पोसत बाड़ें.

राजू परिवार चलावे खातिर जंगल से सूखल लकड़ी ले आवेलें आ बेचेलें. “एक बोझा लकड़ी ले आवे में पूरा दिन लाग जाला. एके बाजार में बेचेनी जा त 200 रुपिया मिलेला,” उ बतावेलन. एकरी अलावा बरसात के मौसम में वन विभाग पेड़ लगावे खातिर प्रतिदिन 400 रुपिया देवेला बाकिर ई काम नियमित नईखे. ऊ सरकार से निराश बाड़ें.

“सरकार से कोई फायदा नहीं मिल रहा. सब अपना जेब ही भर लेता है (हमनी के सरकार से कवनो फायदा नईखे मिलत. हर केहू आपन पाकिट भरे में लागल बा),” उ पारी से कहलें.

आदिवासी कार्यकर्ता हेम्ब्रम कहेलन, “बीएलओ बदमाशी कईले बा.” उ आदिवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास समिति के सचिव हवें जवन एगो गैर-लाभकारी सांस्कृतिक संगठन हवे. “अपनी पंचायत में हम देखनी कि जवन नाम हटावल गईल बा ओमे से अधिकांश आदिवासी आ दलित बाड़ें सन,” गणित आ इतिहास में स्नातक हेम्ब्रम बतावेलन जे सरकारी नौकरी खातिर तैयारी कर रहल बाड़ें.

कार्यकर्ता तर्क देलें कि ‘घुसपैठियन के बाहर कईल’ आ ‘नागरिकता के प्रमाण मांगल’ निर्वाचन आयोग के काम ना हवे. “ईसी के अयोग्य मतदाता लोगन के मतदान से रोके के अधिकार हवे बाकिर कवनो नागरिक के नागरिकता प्रमाणित करे के अधिकार ना हवे. ईसीआई अपनी अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन कईलस आ सर्वोच्च न्यायालय एके करे के अनुमति दिहलस,” टाटा इंस्टीटयूट ऑफ़ सोशल साईंसेज में समाज कार्य के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेन्द्र कहेलन.

पुष्पेन्द्र कहेलन कि ईसीआई के ई प्रयास अदिवासियन के हाशिया पर धकेल रहल बा. पहिले से ही ओ लोगन के एसआईआर जईसन पूरा तरह से अस्पष्ट प्रक्रिया के समझे आ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करे में कठिनाई हो रहल बा. “उ लोग समाज के हाशिये पर बा आ एसआईआर के वजह से कई अदिवासियन के मतदाता सूची से हटावे से ओ लोगन के राजनितिक बहिष्कार भईल बा,” पुष्पेन्द्र कहेलन.

संथाल आदिवासी राजू किस्कू कई मतदाता लोगन के ओर से बोलत के कहेलन, “जब चुनाव आवेला त हर केहू आवेला आ आपके गोड़ छुयेला. चुनाव के दौरान चापलूस लोग आपके कबो इनके वोट देवे के कहिहें त कबो उनके वोट देवे के कहिहें. हर वोट के महत्व होला. एक वोट से हार या जीत तय हो सकेला.”