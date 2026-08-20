ज़मीनी बनावत बुनियादी तौर टिनि हिस्सनि में विरिहायल आहे। मथीं लाही ॿेलनि सां ढकियल आहे, जिनि में खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपैन सैंक्चुअरी शामिलु आहे, जेका अटिकल 20 खां 25 चौरसि किलोमीटरनि वारे घाटे झंगल जी हिफ़ाज़ात करे थी। खोनोमा इकोटूरिज्म मैनेजमेंट कमेटीअ सां फ्रीलांस गाइड जे रूप में कमु कंदड़ इलाक़े जे रहवासी खरीबू मेयासे ॿुधायाईं त 1998 में, खोनोमा जे माण्हुनि पंहिंजे नमूने पंहिंजे जंगल जो हिकु वॾो हिसो कम्युनिटी कंज़र्वेशन रिज़र्व तौर अलॻि करे छॾियो, जंहिं करे हुन ॻोठ खे भारत जे पहिरिएं 'ग्रीन विलेज’ (सबज़ ॻोठ) जी मञिता मिली।

विचियूं लाहियूं झमू खेतीअ लाइ आरक्षित आहिनि, जिते असीनो ऐं उत्सोनो जूं ज़मीनूं आहिनि। हिते जा हारी रवायती एल्डर ते ॿधल झूम सिस्टम ते अमलु कनि था, जेको ॿेलाई ज़राअत जो हिकु देसी रूपु आहे, जंहिंखे नाइट्रोजन जज़्बु कंदड़ु एल्डर– अल्नस नेपालेन्सिस, जेको नागालैंड जो राज्य वणु आहे तंहिंखे मट-सट वारी पोख में शामिल कयो वेंदो आहे।

ज़मीन तयार करण वक़्ति वणनि खे कटण बदिरां, हारी वक़्त ब वक़्त उन्हनि खे छांगींदा आहिनि, ऐं ज़मीन खां अटिकल ॿ मीटर मथे मुख्य थुड़ खे कटींदा आहिनि त जीअं नयूं टारियूं फुटी सघनि। असीनो चवे थी, “असां जी ॿनियुनि जे चौधारी एल्डर जा वण लॻभॻ चालीह साल पुराणा आहिनि। कुझु त सौ सालनि खां बि वधीक पुराणा आहिनि।”

ही सिरिश्तो मिटीअ जे ज़रख़ेज़ीअ खे क़ुदिरती तौर ते बहालु करे थो, जंहिं सां रवायती मट सट वारी ज़राअत वांगुरु वॾे अरसे ताईं ज़मीन ग़ैर आबाद छॾण जी ज़रूरत घटि थी वेंदी आहे।

उत्सोनो पारीअ खे ॿुधाइ थी, “वसंत ऐं शुरूआती गर्मियुनि में, असां बुनियादी तौर पटाटा पोखींदा आहियूं, ऐं गर्मियुनि में असां पंहिंजी झूम ॿनियुनि में मकई, ॿाझरी, कदू, खीरो, मिर्च ऐं ॿिया फ़सुल लॻाईंदा आहियूं।

हूअ अॻियां चवे थी, “असां पंहिंजी ज़रूरत पूरी करण खां पोइ जेका बि पैदावार बचे थी सा मक़ामी वापारियुनि खे विकिणंदा आहियूं, जेकी उनखे कोहिमा खणी वेंदा आहिनि।” हुननि औरतुनि जो चवणु आहे त ॿनीअ मां संदनि सालियानी कमाई लॻभॻ 40,000 रुपया आहे। संदनि मुड़ुस बि हारी आहिनि, ऐं हू पार्ट टाईम ड्राईवर तौर बि कम कनि था, ऐं साल में अटिकल 1 लखु कमाईनि था।