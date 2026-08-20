“असां जॾहिं कमु कंदा आहियूं त मंझंद जी मानीअ में गाबी ठाहींदा आहियूं,” हारी असीनो म्हीसिएसिनो मेयासे चयो। हल्के मसाल्हनि वारो ॿोड़ु रुॻो मुठि भरि शयुनि मां तियार थिए थो– जेकी सभु नागालैंड जे खोनोमा में मक़ामी उपति आहिनि ऐं पंहिंजी ज़मीन ते कमु कंदड़ु हारियुनि जे पहुच मंझि आहिनि।
36 सालनि जी असीनो पारीअ खे ॿुधाए थी, “कॾहिं कॾहिं असां गाल्हो पिणु ठाहींदा आहियूं,” हू चांवरनि जे हिक ख़ासि खाधे ॾांहुं इशारो कंदे वधीक ॿुधाए थी, जेको ताज़े पतेदार या झंगली भाॼियुनि, मक़ामी मसाल्हनि ऐं दूंहें में पकल सूअर जे गोश्त सां गॾु रधियो वेंदो आहे। “ही अंगामी क़बीलाई बिरादरीअ जो ख़ासि तामु आहे।”
सियारे जी हिक ख़ुशगवार सुबुहु जो असीनो पंहिंजी साहेड़ी उत्सोनो मेरुअ सां गॾु खोनोमा जे झूम ॿनियुनि ॾांहुं वेंदड़ सोढ़े पेचिरे ते हली रही आहे। नागालैंड में जबलनि जी लाहीअ ते आमु तौर ते झूम खेती (मट सट वारी पोख) कई वेंदी आहे। जॾहिं असां अॻिते वधूं था, त ही ॿई साहेड़ियूं ओचितो झूकंदे जंगली साई भाॼी ऐं ॿूटनि जा टुकिरा चूंडण लॻनि थियूं, जॾहिं त ॻाल्हियूं ऐं टहिक बि हलंदा रहनि था। “असां असुलु सभ खां सुठियूं साहेड़ियूं आहियूं,” असीनो चवे थी, “असां गॾु हूंदा आहियूं तॾहिं सभ खां वधीक ख़ुशि हूंदा आहियूं।” इन करे, ही ॿालपण जूं साहेड़ियूं पंहिंजो वक़्तु गॾु तइ करे पंहिंजे झूम ॿनियुनि में कम कनि थियूं।
42 सालनि जी उत्सोनो पंहिंजे हथ में ताज़ो गॾु कयल जड़ी ॿूटियुनि जी मुठ ॾांहुं इशारो करे थी ऐं तेन्यिदी बो॒लीअ में संदनि नाला ॿुधाए थीः गाथा (फ़िश मिंटु/सिमडालू ,हाउटुइनिया कॉर्डेटा ), गागेई (हिमालयन नॉटवीड, कोएनिगिया पॉलीस्टैचिया), खाम्हु (झंगली पेरिला, पेरिला फ्रूटसेंस) ऐं गाक्रा (जावा वॉटर ड्रॉपवॉर्ट, ओएनेंथे जावानिका)।
हूअ समुझाए थी, “असां गाथा ऐं राजा मिर्च मिलाए चटिणी ठाहींदासीं त जीअं गाबीअ सां खाई सघिजे, ऐं बाक़ी सावा ॿूटा गाबीअ में वेंदा जेको कुझु बचंदो, उहो असां पोइ पचाइण लाइ घर खणी वेंदासीं।”