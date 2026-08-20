किसान असिनो सुइसिसिनो मेयासे कहिथे, “जब हमन बूता करत रहिथन, त अक्सर मंझनिया खाय बर गाबी बनाथन.” हल्का मसला वाले ये साग ला बनाय बर बस कुछेक जिनिस के जरूरत परथे, अऊ ये ह नागालैंड के खोनामा इलाका मं सुभिता ले मिल जाथे. खेत मं बूता करेइय्या किसान मन ला ये ह आसनी ले मिल जाथे.
वो ह बतावत जाथे, “कभू-कभू हमन गाल्थो घलो बनाथन.” ये ह चऊर ले बने एक ठन पौष्टिक सागआय, जेन मं तुरते टोरे साग-भाजी, इहाँ के मसाला अऊ मांस ( गाय धन सुरा) डारके येला दलिया जइसने बनाय जाथे. “ये ह अंगामी समाज के खास साग धन पकवान आय,” 36 बछर के असिनो पारी ला बताथे.
हल्का जड़कल्ला के बिहनिया, असिनो अपन मयारू सहेली उत्सोनो मेरू संग खोनोमा के झूम खेत कोती जवेइय्या संकेल्ला/ सांकर रद्दा मं जावत हवय. नागालैंड मं, डोंगरी मन मं अक्सर झूम खेती करे जाथे. रेंगत जावत, ओ दूनों अचानक झुक जाथें अऊ साग-भाजी अऊ रुख मन के कुछेक हिस्सा ला टोरथें, संगे संग गोठियावत, हँसत घलो रहिथें. असिनो कहिथे, “ सिरतोन हमन बढ़िया सहेली आन. जब हमन संग मं होथन, त सबले जियादा खुस रहिथन.” बालपन के ये दूनों सहेली अपन बखत ला अइसने गुजारत, अपन झूम खेत मन मं संग मिलके बूता करथें.
42 बछर के उत्सनो अपन हाथ मं तुरते निकारे जड़ी-बूटी के गठरी कोती आरो करथे अऊ तेन्यिदी भाखा मं ओकर मन के नांव बताथे : गाथा (फिश मिंट, हाउटुइनिया कोर्डाटा), गागी (हिमालयन नॉटवीड, कोनिगिया पॉलीस्टैकिया), खाम्हु (जंगली पुदीना के जइसन पौधा) (जंगली पेरिला, पेरिला फ्रूटेसेंस) अऊ गाकरा (जावा वॉटर ड्रॉपवॉर्ट, ओएनैंथी जावानिका).
“हमन गाथा ला राजा मिर्चा (किंग चिली) के संग चटनी बनाबो जेन ला गाबी के संग खाबो, अऊ बांचे भाजी ला गाबी मं डारबो. जेन कछू घलो बांचही, वोला बाद मं रांधे बर घर ले जाबो,” वो ह बताथे.