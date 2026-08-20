इहाँ के इलाका मन ला मोटामोटी तीन हिस्सा मं बांटे गे हवय. ऊपर के ढलान उपर जंगल हवंय, जेन मं खोनोमा नेचर कंजर्वेशन अऊ ट्रैगोपैन सैंचुरी हवय; ये ह करीबन 20 ले 25 वर्ग किलोमीटर के घन जंगल ला संभाले हवय. खोनोमा के बासिंदा ख्रिएबू मेयासे बताथे के साल 1998 मं, इहाँ के लोगन मन अपन मरजी ले अपन जंगल के एक ठन बड़े हिस्सा ला कम्युनिटी कंजर्वेशन रिज़र्व के रूप मं अलग राखिन, जेकर ले ये गाँव ला देस (भारत) के पहिला 'ग्रीन विलेज' के रूप मं पहिचान मिलिस. मेयासे, खोनोमा इकोटूरिज़्म मैनेजमेंट कमिटी के संग स्वतंत्र गाइड के रूप मं काम करथें.

बीच के ढलान वाले जमीन ला झूम खेती बर राखे गे हवय, जिहां असिनो अऊ उत्सनो के जमीन हवय. किसान पारंपरिक झूम खेती करथें. ये ह एग्रोफॉरेस्ट्री (कृषि-वानिकी) के इहींचे के एक ठन तरीका आय, जेन मं नाइट्रोजन-फिक्सिंग करने वाले एल्डर (एल्नस नेपालेंसिस) – जेन ह नागालैंड के राजकीय रुख आय – ला झूम खेती मं सामिल करे जाथे.

खेत बनाय बखत रुख मन ला काटे के जगा, किसान मन बखत-बखत मं कटई-छंटई करथें. ओ मन रुख के बाढ़ बर जरी ले करीबन दू मीटर उपर बोंग देथें. असिनो कहिथे, “हमर खेत के तीर-तखार मं एल्डर रुख करीबन चालीस बछर जुन्ना हवय. कुछेक त सौ बछर ले घलो जियादा जुन्ना हवंय.”

ये तरीका ह अपन आप फिर ले माटी ला धनहा बना देथे, जेकर ले पारंपरिक झूम खेती मं अक्सर लंबा बखत तक ले खेत ला परिया छोड़े के जरूरत कम हो जाथे.

उत्सनो पारी ला बताथे, “फागुन अऊ घाम के सुरु मं हमन खासकरके आलू कमाथन, अऊ घाम मं हमन झूम खेत मन मं जोंधरा, बाजरा, कोंहड़ा, खीरा, मिर्चा अऊ दीगर फसल कमाथन.”

वो ह कहिथे, “ अपन खाय-बउरे के बाद जेन उपज बांच जाथे, ओला हमन इहींचे के कोचिया मन ला बेच देथन, ओ मन ओला कोहिमा ले जाथें.” माईलोगन मन के कहना आय के खेती ले ओकर मन के बछर भर के कमई करीबन 40,000 रूपिया होथे. ओकर मन के घरवाला घलो किसान आंय अऊ ओ मन संगे संग कुछु बखत ड्राइवरी घलो करथें, जेकर ले ओ मन बछर भर मं एक लाख रूपिया कमा लेथें.

असिनो कहिथे, “हमर तीर धान के खेत घलो हवंय.: वो ह गाँव के तरी के ढलान कोती आरो करथे जिहां सीढ़ीदार खेत मन मं धान कमाय जाथे. धान के लुवई अक्टूबर के लगालगी होथे अऊ किसान मम कतको पारंपरिक किसिम के कमाथें, जेन मं लटलठहा चऊर घलो हवय. पढ़व अऊ देखव : चांकी मं मिपांमिं खाय के नेवता