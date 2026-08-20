खोनोमा मोटा-मोटी तीन हिस्सा में बंटल बा. ऊपर के पहाड़ी ढलान, जे घना जंगल से ढंकल बा. एह में खोनोमा प्रकृति संरक्षण आ ट्रैगोपान अभयारण्य भी बा. ई कोई 20 से 25 वर्ग किमी घना जंगल के बचा के रखले बा. सन् 1998 में खोनोमा के लोग आपन मन से जंगल के एगो बड़ हिस्सा सामुदायिक संरक्षण खातिर छोड़ देले रहे. एह पहल चलते खोनोमा के भारत के पहिल ‘हरित गांव’ के पहचान मिलल. ई गांव के रहे वाला ख्रीबू मेयासे बतइलन. ऊ खोनोमा पर्यटन प्रबंधन समिति संगे स्वतंत्र गाइड के रूप में काम करेलन.

पहाड़ी के बीच वाला ढलान झूम खेती खातिर छोड़ल गइल बा. असिनो आ उत्सोनो के जमीनो इहे इलाका में बा. किसान इहंवा पुरनका एल्डर गाछ वाला झूम तरीका से खेती करेलन. ई खेती के देसी तरीका हवे, जवना में नागालैंड के राजकीय पेड़, एल्डर के खेत संगे उगावल जाला. ई गाछ माटी में नाइट्रोजन बढ़ा के ओकरा उपजाऊ बना के रखे में मदद करेला.

खेती खातिर जमीन तइयार करे घरिया किसान गाछ काट के गिरावे ना, बलुक समय-समय पर ओकर डाल-डंठल छांट देवेला. गाछ के मुख्य डाढ़ जमीन से कोई दू मीटर ऊपर से काटल जाला, ताकि फेरु नयका डंठल निकल सको. असिनो कहेली, “हमनी के खेत लगे जे एल्डर गाछ सब बा, ऊ कोई चालीस बरिस पुरान बा. कवनो-कवनो गाछ त सौ बरिस से भी जादे पुरान हो चुकल बा.”

खेती करे के एह तरीका से माटी के ताकत अपने आप लउट आवेला. एह से आम झूम खेती में जमीन के लंबा समय ले परती छोड़े के जरूरत कम पड़ेला.

“बसंत आ गरमी चढ़े घरिया हमनी झूम के खेत मे जादेतर आलू रोपिला. गरमी में मकई, बाजरा, कद्दू, खीरा, मरिचाई आ तरह-तरह के दोसर फसल लगावल जाला,” उत्सोनो बतावेली.

“घर खातिर जरूरत भर रखला के बाद जेतना बचेला, ऊ गांव के बेचवइया लोग के बेच देवल जाला. ऊ लोग ओकरा कोहिमा ले जाला,” ऊ बतइली. दुनो जनी के हिसाब से खेती से सलाना कोई 40 हजार के कमाई हो जाला. उनकर मरद भी किसान बाड़न आ बचल समय में गाड़ी चलावेलन. एह काम से सलाना कोई एक लाख के आमदनी बा.

असिनो गांव के निचला ढलान पर सीढ़ीदार धान के खेत ओरी इसारा करत कहेलन, “हमनी के धानो के खेत बा.” अक्टूबर के आसपास धान कटेला. इहंवा किसान धान के पुरनका किसिम उगावेले, जेकरा में चिपचिपा धानो बा. पढ़ीं आ देखीं: चांकी के नामी केकड़ा मसाला आ भोज