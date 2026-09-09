रोशन के मदद से पुलिस के एगो औरी दानी के पता चलल, जेकर कम्बोडिया में आपरेसन ना हो पावल रहे. काहे से कि उनका ब्लड रिपोर्ट में कुछ दिक्कत रहे. चार्जशीट के मुताबिक, छव महीना बाद नया दिल्ली के एगो अंग प्रत्यारोपण के डाक्टर रविंदर पाल सिंह स्टार केआईएमएस हॉस्पीटल में उनकर किडनी निकललन. किडनी देवे वाला उ व्यक्ति पुलिस के बतवलन, “डाक्टर कृष्णा हमरा के 8 लाख रोपया देवे के कहलें रहलन बाकिर असल में हमरा 5.5 लाख रोपया मिलल.” उन्करो ईहे बुझात रहे कि सुंचु एगो पढल-लिखल डिग्री वाला डाक्टर हवन.

चार्जशीट में स्टार केआईएमएस के प्रमोटर डाक्टर रविंदर पाल सिंह औरी डाक्टर राजारत्नम गोविन्दास्वामी के नाम उ दू गो डाक्टर के रूप में सामिल बा जे आर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट में सामिल रहे. डाक्टर गोविंदस्वामी औरी सुभजीत पाल (एगो बिचौलिया जे मेडिकल टेस्ट औरी हॉस्पिटल के कुल बात के इंतजाम करावे में सुंचु के मदद कईले रहस.) फरार बाड़न.

पुलिस के जांच अभी चार्जशीट में नामजद दू गो फरार आरोपी के गिरफ्तारी औरी डाक्टर रविंदर पाल सिंह के भूमिका के पता लगावे प बा ध्यान देत बा.

डाक्टर सिंह लमसम छव महीना ले गिरफ्तारी से बांचत रहलन. बाकिर 24 जून के उ चंद्रपुर पुलिस के सामने समर्पण क दहलन. अइसन तब भईल जब बाम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच उनकर अग्रिम जमानत के अर्जी खारिज क दहलस. औरी उनका खिलाफ दर्ज एफआईआर के रद्द करे के उनकर याचिका के "सुनवाई के लायक नईखे" मानत खारिज क दहल. मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इ आदेस में दखल देवे से इनकार क दहल. औरी डाक्टर सिंह के रेगुलर जमानत खातिर कोसिस करे के निर्देस दहलस.

अप्रैल में हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत के अर्जी के बिरोध करत, सरकारी वकील देवेन्द्र चौहान बेंच के सामने सुंचु के फोन से मिलल वाट्सऐप बातचीत के जिक्र करत ओकरा के सामने ले अयिलन - जौन अब सार्वजनिक रिकार्ड के हिस्सा बा. सुनवाई के बेरा कोर्ट में दहल औरी पारी के देखल इ सबूत कुल में बहुत परेसान करे वाला बात कुल सामने आईल बा.

एगो बातचीत में सुंचू डाक्टर सिंह के बतवले बाड़न कि बांग्लादेस में ढाका के लगे के एगो गांव से आईल एगो गरीब किडनी दानी के बेंगलुरु में किडनी निकाले के सर्जरी में मौत हो गईल रहे. उनकरा गांव जा के दानी के मेहरारू के जवान मेहरारू के 1 करोड़ रोपया के मुआवजा देवे के परल कि पुलिस में रिपोर्ट ना होखे. सबूत नंबर 3393 औरी 3415 में दर्ज इ वाट्सऐप बातचीत में ए बात के जिक्र बा कि दानी के अंतिम संस्कार बेंगलुरु में चुपचाप क दहल रहे. सबूत में सामिल इ वाट्सऐप बातचीत से पता चलता कि सुंचु डाक्टर से कहले रहलन कि ई घटना से भईल खर्चा के पूरा टीम के आपस में बांटे के होई.

इ बातचीत में अनोपचारिक तरीका से कईल पईसा के लेन-देन के ब्योरा बा. सिंह के अग्रिम जमानत अर्जी प सुनवाई के बेरा पुलिस कोर्ट के बतवलस कि पईसा के सब लेन-देन हवाला तरीका से भईल रहे.