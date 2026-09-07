रोशन आ उनकी परिवार के अधिकांश लोगन के रोजी-रोटी 2021 ले डेयरी व्यवसाय से होखे वाला नियमित आमदनी पर टिकल रहे बाकिर लम्पी त्वचा रोग से ई संकट पैदा भईल. एकरी अलावा, उ लोग अपनी चार एकड़ के खेत में धान आ सब्जी उगावें. रोशन आ उनकर छोट भाई अमोल हाले में डेयरी के काम शुरू कईले रहलें.

उनकर पिता सदाशिव कुले, पास के नागभीड़ क़स्बा के रेलवे में लोकोमोटिव शेड में मेकैनिक के पद से मामूली पेंशन ले के रिटायर भईल बाड़ें. उ अपनी बचत से जमीन कीनले रहलें आ अपनी तीन गो बच्चा- दू बेटा एक बेटी के बियाह में भी उहे पैसा लगवले रहलें.

कुले परिवार के लगे 12 गो जर्सी गाय रहे आ स्थानीय बाजार आ डेयरी कम्पनी के दूध बेच के उ लोग हर महीना करीब 80,000 रुपया कमायें. रोशन आ अमोल सरकारी योजना के तहत बैंक से लिहल गईल कर्ज से एगो बड़ पशु शेड बनववले रहलें आ डेयरी के काम बढ़ावे के सोचत रहलें.

तबले गाय बेमार पड़े आ मरे लगली सन.

कर्जा देवे वाला मनीष घाटबांधे – जेकर नाम एफआईआर आ आरोपपत्र में आरोपी के रूम में दर्ज बा- रोशन के कम समय पर कर्जा दिहलस.

रोशन के आरोप बा कि कुछ ही हफ्ता के भीतर कर्जा के शर्त सख्त हो गईल.

“उ हमके 15 दिन में कर्जा लौटावे के कहलस,” रोशन बतावेलें. “जब हम ना लौटा पवनी त उ हमके 20 प्रतिशत ब्याज आ हर दिन 5,000 रूपया के जुरमाना लगा दिहलस.”

रोशन जब एकर विरोध कईलें त उनके मारल पीटल गईल. एसे परिवार बुरी तरह डेरा गईल. एकरी बाद जवन भईल, उ खाली एगो कर्जा के बेकाबू भईला के कहानी ना रह गईल, बल्कि कई कर्जा एक दूसरा पर चढ़त गईल आ कुलही पर बेहिसाब ब्याज जोड़ात गईल. आपन पईसा चुकावे खातिर कर्जा देवे वाला रोशन के दूसरा के लगे भेजलस, दूसरा उनके तीसरा के लगे भेजलस आ सिलसिला अईसही आगे चलत गईल.