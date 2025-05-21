‘गांधी आउर आंबेडकर में से चुनल जरूरी बा?’

15 अगस्त, 2023. स्वतंत्रता दिवस के मउका पर पारी रउआ लोग खातिर शोभाराम गहरवार के कहानी लेके आइल बा, जे आजादी के लड़ाई में अंग्रेजन के गोली खइले रहस. राजस्थान में दलित समुदाय से आवे, आउर अपना के गांधीवादी माने वाला 98 बरिस के ई गुप्त क्रांतिकारी डॉ. भीमराव आंबेडकर के कट्टर प्रशंसक बाड़न. पी. साईनाथ के 2022 में पेंगुइन से छपल ‘द लास्ट हीरोज, फुड सोल्जर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम’ किताब के एगो अंश