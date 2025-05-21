बाबासाहेब के हरकारा: कडूबाई आउर उनकर एकतारा
महात्मा फुले के शिष्या मुक्ता सालवे, 1885 में देस के जाति बेवस्था पर चोट कइले रहस. उनकरे तरहा आज मशहूर मराठी लोकगायिका कडूबाई खरात आउर उनकर एकतारी दलितन के आवाज बनल हवे
Mumbai, Maharashtra|
WED, MAY 21, 2025
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महात्मा फुले के शिष्या मुक्ता सालवे, 1885 में देस के जाति बेवस्था पर चोट कइले रहस. उनकरे तरहा आज मशहूर मराठी लोकगायिका कडूबाई खरात आउर उनकर एकतारी दलितन के आवाज बनल हवे
डॉ बी. आर. आंबेडकर के जयंती बा. एह मौका पर शाहीर दादू साल्वे आंबेडकरवादी आंदोलन में गीत-संगीत के योगदान के इयाद करत हवन. बाबासाहेब के गुजरला के केतना दशक बादो, उनकरे जइसन गायक रहे जे जाति विरोधी आंदोलन के आगू बढ़इलक, महाराष्ट्र के भीतरी इलाका तक पहुंचइलक, आउर जिंदा रखलक
मुंबई के धारावी में, डॉ. बी.आर.आंबेडकर के पुण्यतिथि पर इहंवा रहे वाला तमिल लोग के पलटन उनकर काम आउर सीख के बारे में जागरूकता फइलावे खातिर निकल गइल बा
15 अगस्त, 2023. स्वतंत्रता दिवस के मउका पर पारी रउआ लोग खातिर शोभाराम गहरवार के कहानी लेके आइल बा, जे आजादी के लड़ाई में अंग्रेजन के गोली खइले रहस. राजस्थान में दलित समुदाय से आवे, आउर अपना के गांधीवादी माने वाला 98 बरिस के ई गुप्त क्रांतिकारी डॉ. भीमराव आंबेडकर के कट्टर प्रशंसक बाड़न. पी. साईनाथ के 2022 में पेंगुइन से छपल ‘द लास्ट हीरोज, फुड सोल्जर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम’ किताब के एगो अंश
मातंग समुदाय के एगो छोट लइकी महाराष्ट्र के गांवन में माई-बाऊजी संगे भिक्षा मांगे निकलत रहस, सयान भइली त क्रांतिकारी शाहिर बन गइली. अब ऊ डिमड़ी संगे भीम गीत गावेली आउर बाबा साहेब के संदेस सुनावेली. 14 अप्रिल, 2024, आंबेडकर जयंती के मउका पर सुनीं एह जीवट लोक कलाकार के कहानी
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