सुखानी अऊ ओकर परोसी हरेक दिन 3-4 कोस रेंगत बिष्णुपुर फ़ॉरेस्ट रेंज के घन इलाका तक जाथें.

सुखानी कहिथे, “जब हमर मवेसी अऊ छेरी मन चरत रहिथें, वो बखत हमन घुंघू के पाना टोरथन.” ओकर परिवार करा करीबन एक दर्जन मवेसी हवंय, जेन ला वो मन तिहार धन तंगी के बखत मं बेचथें. सुखानी येला बेचे बर अपन गाँव ले डेढ़ कोस दूरिहा जोभीपाट हाट (हफ्ता बज़ार) जाथे. बीते बछर, वो ह येकर ले 25,000 रूपिया कमाय रहिस.

सुखानी बताथे, “एक झिन सियान के लइक घुंघू बनाय बर 1,000 ले 2,000 पाना के जरूरत परथे अऊ ये मं दू ले तीन दिन के काम लगथे. हमन अक्सर लंबा ढेंठा/डंठल वाले खाल्हे के पाना टोरथन- फेर गर पाना बढ़िया रहिथे त हमन रुख मं घलो चढ़ जाथन.”

माहुर बेल/ लता, जेकर पाना घुंघू बनाय मं बउरे जाथे, एक ठन सदाबहार बेल/ लता/ नार आय, जेन मं केंड़वा होथे. ये ह 10 ले 30 मीटर तक बढ़ सकथे अऊ कभू–कभू रुख के फुँदरा/ टोंगा /मुड़ी तक ले हबर जाथे.

घुंघू के हरेक पाना चाकर होथे अऊ दू ठन गोल हिस्सा मं बंटे रहिथे.

शुखनी घुंघरू बनाय बर लंबा तना वाले पाना ला तह करके लगाय जाथे. वो ह बताथे,“जैसे हम लोग मिट्टी के घर में खपड़े को सजाते हैं, वैसे ही पत्ते को सजाते हैं. वो ह बताथे के कइसने पाना मन ला एक-दूसर ऊपर अइसने लगाय जाथे के कोंवर हिस्सा भीतर कोती होय. एक पाना के ढेंठा/ डंठल ले दूसर ला जोड़े जाथे, जिहां ढेंठा ह जोड़ के धरे के काम करथे.

जब गुंबद जइसने खाका बन जाथे, त ओकर उपर परत चढ़ा के अऊ मजबूत बनाय जाथे. बखत के संग गरू हरियर पाना सूख के हरू हो जाथे.