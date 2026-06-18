सुखनी आ उनकर पड़ोस में रहे वाला लोग के बिशुनपुर वन क्षेत्र के घना हिस्सा तक पहुंचे खातिर रोज 10 से 12 किमी पैदल चले पड़ेला.

“हमार मवेशी आ बकरी सब जब चरत रहेला, ओह घरिया हम घुंघू के पत्ता सब जुटावे में लागल रहिला,” सुखनी बतावेली. उनकर परिवार में कोई एक दरजन ले मवेसी बा, जेकरा ऊ लोग त्योहार चाहे माली हालत बिगड़ला पर बेच देवेला. बेचे खातिर सुखनी आपन गांव से पांच किमी दूर जोभीपाट हाट जाली. पछिला बरिस उनका एकरा से कोई 25,000 रुपइया कमाई भइल रहे.

सुखनी के कहनाम बा, “बड़ आदमी के इस्तेमाल करे लायक घुंघू बनावे में 1,000 से 2,000 पात लाग जाला. आउर एकरा बनावे में दू से तीन दिन.” ऊ इहो कहेली, “हमनी जादे करके गाछ में नीचे ओरी लागल वइसन पात सब तुड़िला, जेकरा में लमहर डंठल लागल होखे. बाकिर जदि नीमन पत्ता ऊपर लागल होखे, त गाछो पर चढ़ जाइला.”

मालू के लत्तर, जेकर पात से घुंघू बनावल जाला, एगो सदाबहार लत्तर बा. ई 10 से 30 मीटर लंबा हो सकेला. केतना बेरा त ई गाछ के एकदम ऊप्पर ले पहुंच जाला.

घुंघू बनावे खातिर दू गोल हिस्सा में बंटल चौकोर पात सब काम में लावल जाला.

सुखनी घुंघू बनावे खातिर लमहर डंठल वाला पात सब के एक पर एक सजा रहल बाड़ी. ऊ समझावत बाड़ी, “जइसे हमनी माटी के घर में खपरा सजाइला, वइसहीं ई पत्ता सब के लगावल जाला.” पत्ता के कोमल भाग भीतरी ओरी रखल जाला आ एक पत्ता के दोसरा से डंठल से जोड़ देवल जाला. इहंवा डंठल एकदम क्लिप जइसन काम करेला.

छतरी जइसन जब पूरा परत तइयार हो जाला, त उहे प्रक्रिया के दोहरावत कइएक परत बनावल जाला ताकि घुंघू बरियार बनो. समय के संगे हरियर-हरियर पत्ता सब सूख जाला आ हल्का हो जाला.