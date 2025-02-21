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FRI, FEB 21, 2025
ലൈംഗിക-ലിംഗാടിസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് (സെക്ഷ്വൽ ആൻഡ് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് വയലൻസ് – എസ്.ജി.ബി.വി) പാരിയുടെ പരമ്പര
ലിംഗപരവും ലൈംഗികവുമായ ആക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള (എസ്.ജി.ബി.വി) ഈ കഥകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക്, ധാരാളം മുഖങ്ങളുണ്ട്. ലൈംഗികത്തൊഴിൽ, കുടിയേറ്റം, ലിംഗനിർണ്ണയ ശസ്ത്രക്രിയ, നീതിക്കായി ലഭിക്കുന്നതിന് ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഒരു വനിതാപോലീസ് നടത്തിയ പോരാട്ടം എന്നീ കഥകളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളെ സാധാരണവത്കരിക്കൽ, ‘പ്രണയ’ത്തിന്റെ മറവിൽ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ വില്പനച്ചരക്കാക്കുക എന്നിവയുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനം, സ്ത്രീകൾ എങ്ങിനെ പെരുമാറണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുരുഷാധികാരസങ്കല്പങ്ങളാണ്. നിയമങ്ങൾ എന്ത്, എങ്ങിനെ പറയുന്നു, അത് ചലിച്ചുതുടങ്ങാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുന്നു എന്നതും ലിംഗപരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. മെഡിസിൻ സാൻസ് ഫ്രണ്ടിയേഴ്സ് (എസ്.എസ്.എഫ്)/ ഡോക്ടേർസ് വിത്തൌട്ട് ബോർഡേഴ്സ് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം പാരി നടത്തിയ പരമ്പര.
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5. ചുമതലകളുടെ വഴിയിൽ
മേലുദ്യോഗസ്ഥനായ പൊലീസ് ഓഫീസറടക്കം മൂന്നുപേർ തൊഴിൽ സ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ ബലാത്കാരത്തിന് വിധേയയാക്കിയെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റബിൾ ദാമിനി പോരാടുന്നത് തനിക്കെതിരേ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദുഷിച്ച സംവിധാനത്തോടാണ്. നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ തുടർപോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇത്
4. ‘അവരെന്നെ ചെരുപ്പില്ലാതെ നിർത്തി’
മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഇരയായ കാജ്രി തന്റെ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തെ ജീവിതം ഓർത്തെടുക്കുന്നു. അഭിഭാഷകർ, പൊലീസ്, കോടതി - അവളുടെ അച്ഛൻ സഹായം തേടാത്ത ഇടങ്ങളില്ല. പക്ഷേ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആരുമില്ല
3. ‘എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ട’
ലൈംഗികവും ലിംഗപരവുമായ അക്രമങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ബന്ധുക്കളും പരിചയക്കാരുമാണ്. അസമിൽനിന്നുള്ള കോമൾ എന്ന ചെറിയ പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത് അതാണ്. ദില്ലിയിലെ വേശ്യാലയത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അവൾ. ജീവിതത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണ ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന അവളെ, തിരിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പൊലീസ്. ആ വീട്ടിൽത്തന്നെയാണ് അവളെ പീഡിപ്പിച്ച ആൾ താമസിക്കുന്നതും
2. സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള സുമിത്തിന്റെ യാത്ര
ലൈംഗികവും ലിംഗപരവുമായ ആക്രമണങ്ങൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. കുടുംബത്തിന്റെ എതിപ്പുകൾ മുതൽ അനന്തമായ വൈദ്യ-നിയമ ചുവപ്പുനാടുകൾവരെ വിവിധ രൂപത്തിൽ. തന്റെ ലിംഗപരമായ സ്വത്വം വീണ്ടെടുക്കാൻ സുമിത് വലിയ ദൂരങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഏറെ സഞ്ചരിക്കാനുമുണ്ട്
1. ബനസ്വാരയിൽ: വരിഞ്ഞുകെട്ടി നിശ്ശബ്ദമാക്കുന്ന ഗാർഹികബന്ധങ്ങൾ
കുശാൽഗർ തെഹ്സിലിലെ 19 വയസ്സുള്ള ഭിൽ സമുദായക്കാരി ദിയയെ കെട്ടിയിട്ട്, തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും, ഭീകരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും, ഉപേക്ഷിക്കുകയും പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ കൂട്ട ബലാത്സംഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു. വിവാഹത്തിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ധാരാളം കേസുകൾ, മനുഷ്യക്കടത്തിനും കള്ളക്കടത്തിനുമിടയിലെ നേർത്ത രേഖകളെ മായ്ച്ചുകളയുന്നു
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