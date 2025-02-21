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FRI, FEB 21, 2025
જાતીય અને લિંગ-આધારિત હિંસા (સેકશ્યુઅલ એન્ડ જેન્ડર-બેઝ્ડ વાયોલન્સ - એસજીબીવી) પરની પારી શ્રેણી
જાતીય અને લિંગ-આધારિત હિંસા (સેકશ્યુઅલ એન્ડ જેન્ડર-બેઝ્ડ વાયોલન્સ - એસજીબીવી) પરની આ વાર્તાઓમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે મહિલાઓ સામેના ગુનાઓ અલગ-અલગ સ્વરૂપ લે છે. અહીં દેહ વ્યાપાર, સ્થળાંતર, લિંગ-પુષ્ટિ શસ્ત્રક્રિયા અને એક મહિલા પોલીસની પોતાના ઉપરી અધિકારીઓ સામેની ન્યાય માટેની લડત દર્શાવવામાં આવી છે. આ બધાના કારણમાં મહિલાઓએ કેવું વર્તન કરવું જોઈએ તેના પિતૃસત્તાક ધોરણો, મહિલાઓ સામે હિંસાનું સામાન્યીકરણ અને 'પ્રેમ' ની આડમાં યુવાન છોકરીઓની માનવ તસ્કરી છે. લિંગ-આધારિત ગુનાઓના સ્પેક્ટ્રમમાં કાયદો શું અને કેવી રીતે કહે છે, અને કાનૂની કાર્યવાહીમાં કેટલો સમય લાગે છે તે પણ આવરી લેવામાં આવ્યું છે. મિડસાં સોં ફ્રોંટિઆં (એમએસએફ)/ડોક્ટર્સ વિધાઉટ બોર્ડર્સ, ભારત સાથે મળીને પારી દ્વારા એક ટૂંકી શ્રેણી
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5. ફરજ પર લડાઈ ને લડાઈની ફરજ બજાવતા મહિલા પોલીસ કર્મચારી
કોન્સ્ટેબલ દામિની ફરજ પર હતા ત્યારે તેમના ઉપરી પોલીસ અધિકારી સહિત ત્રણ લોકો દ્વારા કથિત રીતે તેમના પર બળાત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો, દામિનીને બદઈરાદાપૂર્વક અને અપ્રમાણિકતાથી તેમની વિરુદ્ધ ગોઠવી કાઢવામાં આવેલ વ્યવસ્થાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ છે ન્યાય માટે ચાલી રહેલી તેમની લડતની વાત
4. ‘તેઓ મને ઉઘાડા પગે રાખતાં’
માનવ તસ્કરીનાં પીડિતા કજરી તેમના જીવનનાં છેલ્લાં 10 વર્ષો વિશે વાત કરે છે. તેમના પિતા વકીલો, પોલીસ અને કોર્ટની મદદ માગી રહ્યા છે, પરંતુ કોઈ તેમને સાંભળતું નથી
3. 'મારે ઘેર નથી જવું'
ઘણા કિસ્સાઓમાં જાતીય અને લિંગ આધારિત હિંસા સંબંધીઓ અને ઓળખીતા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે. આસામની એક યુવતી કોમલ સાથે એવું જ થયું હતું, આખરે 'છટકીને જઈને' તે દિલ્હીના વેશ્યાગૃહોમાં પહોંચી હતી. તેની જિંદગીમાં બીજી વખત પોલીસ તેને બચાવીને ઘેર પાછી મોકલી રહી છે જ્યાં તેનો કથિત બળાત્કારી રહે છે
2. સુમિતની સ્વ સુધી પહોંચવાની સફર
જાતીય અને લિંગ-આધારિત હિંસા ઘણા સ્વરૂપોમાં પ્રગટ થઈ શકે છે. સુમિતે તેમની લૈંગિક ઓળખ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે કૌટુંબિક પ્રતિકારથી લઈને અંતહીન તબીબી-કાનૂની રેડ ટેપ સુધીની એક કઠિન સફર પાર કરી છે, અને હજી ઘણી લાંબી મજલ કાપવાની બાકી છે
1. બાંસવાડામાં: લગ્ન સંબંધો એટલે પગમાં બેડીઓ ને મોઢે ડૂચા
કુશલગઢ તહેસીલમાં 19 વર્ષની એક ભીલ છોકરી દિયાનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું, તેને બંધક બનાવવામાં આવી હતી, તેની પાસે કામના ઢસરડા કરાવવામાં આવ્યા હતા, હિંસક દુર્વ્યવહાર કર્યા પછી તેને ત્યજી દેવામાં આવી હતી અને પછીથી જ્યારે તેણે પરિસ્થિતિનો વિરોધ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો ત્યારે કથિત રીતે તેના પર ગેંગરેપ કરવામાં આવ્યો હતો. તેના જેવા અસંખ્ય કિસ્સાઓ લગ્નની આડમાં યુવાન છોકરીઓની ગેરકાયદેસર હેરફેર અને માનવ તસ્કરી વચ્ચેની ભેદરેખાઓને ધૂંધળી કરી રહ્યા છે
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https://ruralindiaonline.org/articles/PARI-series-on-sexual-and-gender-based-violence-(SGBV)-guj