1. बांसवाड़ा: बियाह के आड़ में तस्करी के खेला

कुशलगढ़ तहसील में 19 बरिस के भील लइकी, दिया के अगवा कइल गइल, बंधक बनावल, मजूरी करावल आउर मारल-पीटल गइल, आउर जब ऊ एह सभ के बिरोध में ठाड़ भइली, त उनकर सामूहिक बलात्कार भइल. उनकरा जइसन कइएक लइकी लोग के शादी के नाम पर जिला के बाहिर तस्करी कइल जा रहल बा, ओह लोग के जिनगी नरक हो रहल बा