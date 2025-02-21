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FRI, FEB 21, 2025
यौन आ लैंगिक हिंसा (एसजीबीवी) पर पारी सीरीज
मेहरारू लोग के खिलाफ होखे वाला अपराध कइएक रूप में सामने आवेला. लैंगिक आ यौन हिंसा (एसजीबीवी) पर आधारित ई कहानी सब हमनी के इहे बतावत बा. एह में सेक्स वर्क, प्रवासन, जेंडर पहचान सर्जरी आउर एगो मेहरारू पुलिसकर्मी के आपन सीनियर अधिकारी लोग के खिलाफ न्याय के लड़ाई के मुद्दा शामिल बा. एह सब के पाछू मरदवादी सोच छुपल बा, जे बतावत बा कि मेहरारू लोग के कइसे पेश आवे के चाहीं. एकरा से मेहरारू लोग के खिलाफ हिंसा के सामान्यीकरण, आ ‘प्रीत’ के बहाने जवान लइकी लोग के तस्करी जइसन मामला के भी पता चलता. कानून के का कहनाम बा, कइसे कहत बा, आ कानून के पालन होखे में केतना समय लागता, ई सब भी लैंगिक अपराध के संदर्भ में बात कइल गइल बा. मेडेसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स (एमएसएफ)/ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडिया संगे पारी के एगो छोट कड़ी
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5. ‘लड़ाई छोड़ब नाही’
कांस्टेबल दामिनी संगे ड्यूटी पर जब उनकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आउर तीन ठो लोग कथित तौर पर गलत काम कइलक, त न्याय के बात त छोड़ दीहीं, उलटा पूरा ब्यवस्था उनके खिलाफ ठाड़ हो गइल. न्याय खातिर उनकर संघर्ष जारी बा. ई उनकरे कहानी बा
4. ‘उ लोग हमरा खालिए गोड़ राखत रहे’
तस्करी के शिकार कजरी अपनी पिछिला 10 बरिस के लेखाजोखा करतारी. उनकर बाऊजी वकीलन, पुलिस आ कचहरी से सहायता मांग रहल बाड़ें बाकिर कहूं सुनवाई नईखे
3. 'एह जिनगी में त आपन घरे नइखी जाए के चाहत'
यौन आउर लैंगिक हिंसा करे वाला अक्सरहा रिस्तेदार, चाहे जाने-पहचान के लोग होखेला. असम के रहे वाली कोमलो संगे इहे भइल. ऊ ‘भाग’ के दिल्ली के वेश्यालय पहुंच गइली. उनका एह सभ से दोसर बेर बचावलो गइली, त उहे घर में भेज देवल गइल जहंवा उनकर कथित रेपिस्ट रहेला
2. एगो ट्रांस मरद के अपना के पहिचाने के यात्रा
यौन आउर लैंगिक हिंसा कइएक रूप में प्रकट हो सकेला. परिवार के दुर्व्यवहार से लेके इलाज के मामला में नौकरशाही के सामना करे वाला सुमित के लैंगिक पहचान के लड़ाई लंबा चलल, बाकिर अबहियो मंजिल दूर बा
1. बांसवाड़ा: बियाह के आड़ में तस्करी के खेला
कुशलगढ़ तहसील में 19 बरिस के भील लइकी, दिया के अगवा कइल गइल, बंधक बनावल, मजूरी करावल आउर मारल-पीटल गइल, आउर जब ऊ एह सभ के बिरोध में ठाड़ भइली, त उनकर सामूहिक बलात्कार भइल. उनकरा जइसन कइएक लइकी लोग के शादी के नाम पर जिला के बाहिर तस्करी कइल जा रहल बा, ओह लोग के जिनगी नरक हो रहल बा
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