“पहिले त हम खाली दुखी रहनी, अब हम पूरी तरह से निराश आ टूट चुकल बानी,” कजरी के 56 बरिस के पिता धीरेन्द्र सिंह कहेल. उ लखनऊ के एगो प्राइवेट कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड के नोकरी करेलन आ किराया के मकान में रहेलन. उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में उ अपनी मेहरारू आ कजरी के ले के दू गो बेटियन संघे रहेलन.

“हम 15 बरिस ले लखनऊ के अलग-अलग कम्पनियन आ कॉलेजन में सिक्योरिटी गार्ड के नोकरी कर रहल बानी. बाकिर 2021 से हमार नोकरी कईल मोहाल हो गईल बा काहें कि कबो हमके कजरी के ले के पुलिस के बयान दियावे त कबो टेस्ट करवावे ले जाये के पड़ेला आ हमके छुट्टी लेवे के पड़ेला. जब हम बार-बार छुट्टी मांगेनी त हमके नोकरी से निकाल दिहल जाला. तब हमके फिर से नया नोकरी खोजे के पड़ेला,” धीरेन्द्र कहेलन.

धीरेन्द्र 9000 रुपिया महिना कमाएलन जवन परिवार के खर्चा खातिर पर्याप्त नईखे. “हम बार-बार कजरी के लखनऊ ना ले आ सकेनी. ओकर सुरक्षा के खतरा बा जब कुछ होते नईखे त एतना कम कमाई के आवे जाए में काहें खर्चा करीं.”

कजरी के मिलला के साढ़े तीन साल बादो न्याय मिलला के उनकी प्रयास के बहुत कम सफलता मिलल बा. कानूनी सहायता कार्यालय, मोहनलालगंज पुलिस स्टेशन आ लखनऊ के कैसरबाग में जिला अदालत के कई चक्कर लगवला के बादो अपराधिक प्रक्रिया संहिता के धारा 164 के अनुसार कजरी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नईखे कईल गईल काहें कि “अदालत जब कजरी के बचावल गईल तब यानि 2020 से एफआईआर दर्ज करे के कह रहल बिया,” धीरेन्द्र बतावेलन.

धीरेन्द्र कजरी के गायब भईला के दू दिन बाद दिसम्बर 2010 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के धारा 363 आ 364 के तहत अपहरण के आरोपन संघे प्राथमिकी दर्ज करवले रहलें. इहो दस्तावेज फाटल बा आ एपर लिखल हैण्डराइटिंग मिट रहल बा. एमे 14 साल बाद बहुत पढ़े लायक नईखे बच गईल. पुलिस के लगे प्राथमिकी के डिजिटल या फिजिकल कवनो कॉपी नईखे जेकरी विषय में उनकर कहनाम बा कि 2020 में कजरी के बचवला के बाद सामने आईल तथ्यन के संघे प्राथमिकी दर्ज करे खातिर एकर जरूरत बा.

दूसरी शब्दन में कहल जाओ त अदालत के जवना ‘2020 के प्राथमिकी’ के जरूरत बा, उ मौजूद नईखे एसे कजरी के मामला न्यायिक प्रणाली में भी नईखे.