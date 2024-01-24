ஒரு பழைய கடவுள், ஒரு புதிய கோவில், ஒரு திமிரான அரசன், பல பசியால் வாடி வீடற்று தவிக்கும் சாமானிய மக்கள் - அனைவரும் 123 வருடங்களுக்கு முன் எழுதப்பட்ட ஒரு கவிதையில் இடம்பெற்றிருக்கின்றனர். தன் காலத்தையும் தாண்டிய காலங்களை பற்றி எழுதிய ஒரு கவிஞரும் இருந்தார் - ரபீந்திரநாத் தாகூர்.
காஹினி என்கிற அவரின் தொகுப்பிலிருந்து தீனோதான் என்கிறவொரு கவிதை, மனிதமற்ற கற்பனையான ஒரு அரசாங்கத்தின் சாமானிய மக்கள் படும் துயரங்களை காட்சிப்படுத்துகிறது.
இன்றைய சமூகப் பண்பாட்டு அரசியல் சூழலில், இக்கவிதை ஆச்சிரியகரமாக பொருந்துகிறது.
দীনদান
নিবেদিল রাজভৃত্য, “মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নাম-সংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উদ্বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেইমতো নরনারীগণে
সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার ’পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।”
শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে। কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
“হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে?”
“সে মন্দিরে দেব নাই” কহে সাধু।
রাজা কহে রোষে,
“দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন ’পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—
শূন্য তাহা?”
“শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ” সাধু কহে,
“আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।”
ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, “বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির, অম্বর ভেদিয়া
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাহি কোনো স্থান!”
শান্ত মুখে কহে সাধু, “যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদীপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সে দিন কহিলা ভগবান —
“আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্তনীলিমা-মাঝে; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান! “চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীনসাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ্!”
রাজা জ্বলি রোষানলে,
কহিলেন, “রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্তে চলি যাও।”
সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
“ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত করো ভক্তজনে।”
Destitute Donation
Said the royal attendant, “Despite entreaties, king,
The finest hermit, best among men, refuses shelter
In your temple of gold, he is singing to god
Beneath a tree by the road. The devout surround him
In numbers large, their overflowing tears of joy
Rinse the dust off the earth. The temple, though,
Is all but deserted; just as bees abandon
The gilded honeypot when maddened by the fragrance
Of the flower to swiftly spread their wings
And fly to the petals unfurling in the bush
To quench their eager thirst, so too are people,
Sparing not a glance for the palace of gold,
Thronging to where a flower in a devout heart
Spreads heaven’s incense. On the bejewelled platform
The god sits alone in the empty temple.”
At this,
The fretful king dismounted from his throne to go
Where the hermit sat beneath the tree. Bowing, he said,
“My lord, why have you forsaken god’s mighty abode,
The royal construction of gold that pierces the sky,
To sing paeans to the divine here on the streets?’
“There is no god in that temple,” said the hermit.
Furious,
The king said, “No god! You speak like a godless man,
Hermit. A bejewelled idol on a bejewelled throne,
You say it’s empty?”
“Not empty, it holds royal arrogance,
You have consecrated yourself, not the god of the world.”
Frowning, said the king, “You say the temple I made
With twenty lakh gold coins, reaching to the sky,
That I dedicated to the deity after due rituals,
This impeccable edifice – it has no room for god!”
Said the tranquil hermit, “The year when the fires
Raged and rendered twenty thousand subjects
Homeless, destitute, when they came to your door
With futile pleas for help, and sheltered in the woods,
In caves, in the shade of trees, in dilapidated temples,
When you constructed your gold-encrusted building
With twenty lakh gold coins for a deity, god said,
‘My eternal home is lit with countless lamps
In the blue, infinite sky; its everlasting foundations
Are truth, peace, compassion, love. This feeble miser
Who could not give homes to his homeless subjects
Expects to give me one!’ At that moment god left
To join the poor in their shelter beneath the trees.
As hollow as the froth and foam in the deep wide ocean
Is your temple, just as bereft beneath the universe,
A bubble of gold and pride.”
Flaring up in rage
The king said, “You false deceiver, leave my kingdom
This instant.”
Serenely the hermit said to him,
“You have exiled the one who loves the devout.
Now send the devout into the same exile, king.”
ஆதரவற்ற நன்கொடை
சொல்லத் தொடங்கினான்
அரசனின் உதவியாளன்,
“எத்தனை முறை வேண்டிக்கொண்ட போதும், அரசே
தங்கத்தாலான உம் கோவிலுக்கு வர மறுக்கிறான் அந்தத் துறவி.
அவனைச் சுற்றி எண்ணற்ற பக்தர்கள் பூமியின் பற்றுகளை உதறி சந்தோஷத்தின் உச்சத்தில் கண்ணீர் பெருக நிற்கின்றனர்.
ஆனால் கோவிலில் யாருமில்லை. ஏதோவொரு புதரில் மலரும் பூவின்
நறுமணம் எட்டியதும் பித்து கொண்டு மலர் நோக்கி பறக்க தேனீக்கள்
கைவிடும் தேன்கூடு போல் வெறிச்சோடி கிடக்கிறது கோவில்.
தங்க அரண்மனையை நோக்கி எவரும் பார்க்காமல்
பக்தரின் மனதில் சொர்க்கத்தின் மணத்தை பரப்ப பூக்கும்
பூவை நோக்கி திரளுவது போல் சென்றனர்.
கோவிலில் நகைகள் பூணப்பட்ட மேடையிலோ
கடவுள் தனியாக வீற்றிருக்கிறார்.”
பதட்டமான அரசன் அரியணையிலிருந்து
அகன்றான்.
மரத்தடியில் வீற்றிருந்த துறவியை அடைந்து தலைகுனிந்து கேட்டான்,
“ஐயா, கடவுளின் பெருமைக்குரிய கோவிலை ஏன் புறக்கணித்தீர்கள்,
வானுயர தங்கக் கோவிலை அரசாங்கம் கட்டியிருக்கையில்
தெய்வபக்தி பாடல்களை இங்கு தெருக்களில் வந்து பாடுவதற்கா?’
“அந்தக் கோவிலில் கடவுளில்லை,” என்றார் துறவி.
கோபம் மூள, அரசன்
கேட்டான், “கடவுள் இல்லையா?
கடவுளை நம்பாதவன் பேசுவதை போல பேசுகிறீரே துறவியே.
ஆபரணங்கள் நிறைந்த கடவுள் தங்க அரியணையில் வீற்றிருக்க
எப்படி கோவில் காலியாக இருக்கிறதென சொன்னீர்?”
”காலியாக அல்ல; அரசாங்கத்தின்
திமிர் அங்கு நிறைந்திருக்கிறது.
குடமுழுக்கு உனக்குதான் செய்ய வேண்டும், கடவுளுக்கு அல்ல.”
முகம் கோண அரசன்
கேட்டான், “இருபது லட்சம்
பொற்காசுகள் கொண்டு வானுயரக் கட்டப்பட்ட கட்டடத்தை
கடவுளுக்கென முறையான சடங்குகள் செய்து நான் அளித்த
அந்த புனிதமான கோவிலிலா கடவுளுக்கு இடமில்லை என்கிறீர்?”
சாந்தமான துறவி சொன்னார், “நெருப்பு கிளம்பி பரவி
இருபது ஆயிரம் மக்களை வீடற்றவர்களாகவும்
ஆதரவற்றவர்களாகவும் ஆக்கியதும் உன்னை நோக்கி
அவர்கள் எழுப்பிய அபய ஒலிகள் பலனளிக்காது
காடுகளிலும் குகைகளிலும் ஆளரவமற்ற கோவில்களிலும்
தஞ்சமடைந்த நிலையில், இருபது லட்ச பொற்காசுகளுடன் நீ
கடவுளுக்கு கோவில் கட்டும்போது கடவுள்,
‘எண்ணற்ற நட்சத்திரங்களால் ஒளிரும் எல்லையற்ற
நீல வீடு எனக்கான இருப்பிடமாக உண்மை, சமாதானம்,
பரிவு, அன்பு ஆகிய அடித்தளங்களுடன் இருக்கையில்
வீடற்ற குடிமக்களுக்கு வீடு கொடுக்க மறுக்கும் இந்த கருமியா
எனக்கு வீடு கொடுக்கப் போகிறான்?’ எனக் கேட்டு வெளியேறி
மரங்களின் அடிகளில் வசிக்கும் ஏழைகளிடம் சென்றார்.
பெருங்கடலின் மேலே மிதக்கும் வெற்று நுரை போலத்தான்
உன் கோவிலும் இந்த பேரண்டத்தின் முன் கிடக்கிறது
உடைந்து போன தங்கத்தாலான பெருமிதக் குமிழாக.”
சீற்றமடைந்த அரசன் சொன்னான்,
“ஏமாற்றுக்காரனே, என் ராஜ்ஜியத்தை விட்டு
இந்த கணமே ஓடு.”
அமைதியாக துறவி அவனிடம் சொன்னார்,
“பக்தர்களை நேசிப்பவரை ஓட வைத்து விட்டாய்.
இப்போது பக்தர்களையும் அதே போல ஓட விடு, அரசே.”
வங்க மொழியிலிருந்து மொழிபெயர்த்தவர் அருணவ சின்ஹா.
கவிதையின் மொழிபெயர்ப்பு முதலில் Scroll.in தளத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பாளரின் அனுமதியுடன் இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தமிழில்: ராஜசங்கீதன்