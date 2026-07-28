परिच्छा के तियारी करे के जिम्मेदारी हमर आय. पास होय के जिम्मेदारी हमर आय. बस तुमन (अफसर मन) के जिम्मेदारी हवय के पेपर ला संभाल के राखव,” बगियावत अंशु कुमारी कहिथे.
24 बछर के अंशु कुमारी जानथे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर काय होथे. स्कूल मं कंप्यूटर पढ़ाय के संगे संग वो ह ओपन यूनिवर्सिटी ले बी. एड. घलो पढ़त हवय. वो ह सरकारी स्कूल मं टीचर बने ला चाहत हवय. संग मं वो ह सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के घलो तियारी करत हवय.
साल 2013-14 मं अंशु ह सरकारी नउकरी के आस मं बैंक भर्ती परिच्छा दे रहिस. जब कोनो मं पास नइ हो सकिस त वो ह पढ़ाय के काम डहर चले गे. ओकर सरी रतिहा राज्य शिक्षक भर्ती परिच्छा के तियारी मं गुजर जावय.