मैडम टीचर मन पारी रिपोर्टर मन ला बताइन के ओकर मन के जइसने कम आमदनी वाले परिवार मन बर सरकारी नउकरी ह सबले बड़े आस आय. अऊ माइलोगन मन ला नउकरी अऊ हासिल करे के बनेच कम मउका मिलथे, जेन मं वो ह घलो हवय.

“देस (भारत) मं नोनी मन ला वइसने घलो कोन पढ़ाथे. पांच बेर नोनी मन ला एग्जाम मं बइठे कोनो देथे?,” उत्तर प्रदेश के आगरा के बासिंदा साधना पूछथे, जेकर बिहाव 18 बछर के उमर मं होगे रहिस. आज वो 35 बछर के हवय. वो ह घर अऊ बहिर दूनों ला संभालत प्रतियोगी परिच्छा बर भारी मिहनत करे रहिस. वो ह दू बेर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) के घलो पेपर दे रहिस. “दूनों बखत राज मं होय दंगा-फसाद सेती पेपर रद्द कर दे गिस,” वो ह वो बखत ला सुरता करत बताथे.

ओला हार माने मंजूर नइ रहिस. साधना ह पहिली अपन बी. एड. के पढ़ई पूरा कारिस. येकर बाद उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (यूपीटीईटी) के तियारी सुरु करिस. पहिली जइसने एक पेपर ला दंगा फसाद सेती निरस्त कर दे गिस. उहिंचे दूसर बेर मं पेपर लीक हो गे.

तीसर बेर ओकर बर दुबारा कोसिस करे, पेपर देय अऊ घलो जादा निरास करेइय्या रहिस. साधना ह अपन आधा ले जादा पेपर लिख ले रहिस, तभिचे अफसर मन परीक्षा हॉल मं आथें अऊ परीक्षा पत्र संकेले लागथें.

“पेपर दुबारा लीक हो गे,” ये कहत ओकर आवाज रुंवासी हो जाथे. आंसू ढरत वो ह कहिथे, “मंय ये पीरा ला समझा नइ सकंव,” अतक मं लकठा मं खड़े एक झिन प्रदर्सन करेइय्या जेन ह लकठा मं ठाढ़े ओकर बात ला सुनत रहिस, ओला पीये बर पानी देथे.