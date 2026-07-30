शिक्षिका लोग पारी के संवाददाता के बतवली कि ओ लोगन के निम्न-आय वाला परिवारन खातिर सरकारी नौकरी ही उम्मीद के सबसे बड़ किरण बा. औपचारिक रोजगार के क्षेत्र में लईकियन के मिले वाला कुछ गिनल चुनल निष्पक्ष अवसरन में इहो एगो बा.

“कवनो लईकी के परीक्षा में बईठे के एतना मौका कहां मिलेला?” साधना पूछेली जिनकर उत्तर प्रदेश के आगरा के उनकी पैतृक घर में 18 बरिस के उमिर में बियाह करवा दिहल गईल. अब 35 बरिस के हो चुकल साधना कब्बो पारिवारिक जिम्मेदारियन संघे प्रतियोगी परीक्षा के भी गंभीर तैयारी कईले रहली. उ स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) के परीक्षा दू बेर देले रहली. “दूनो बेर राज्य में सांप्रदायिक दंगा के वजह से परीक्षा रद्द कर दिहल कईल,” उ याद करेली.

हार न मानत के साधना बैचलर ऑफ़ एजुकेशन (बी.एड.) के डिग्री हासिल कईली आ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) के तैयारी शुरू कईली. एगो परीक्षा एही तरह के अशांति के वजह से स्थगित हो गईल जबकि दुसरका प्रश्नपत्र लीक भईला के बाद रद्द कर दिहल गईल.

तीसरा कोशिश उनकी खातिर सबसे अधिक पीड़ा देवे वाला रहे. साधना आधा पेपर हल कर चुकल रहली तबले अधिकारी लोग परीक्षा कक्ष में अइलें आ उत्तर पुस्तिका इकठ्ठा करे लगलें.

“पेपर फिर से लीक हो गईल रहे,” उ भरल आवाज में कहेली. “ओ दर्द के हम शब्द में बयान ना कर सकेनी,” एतना कहत के उनकी आंख से आंसू छलक जाला. लगहिं खड़ा एगो युवा प्रदर्शनकारी, जे चुपचाप उनकर बात सुनत रहे, उनके पानी के एगो बोतल थमा देवेला.