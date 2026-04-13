ज्ञानेश्वर बोरगे के परिवार घलो अइसनेच परिवार मन ले एक आय. 46 बछर के ज्ञानेश्वर अपन सुवारी माया बोरगे के बारे मं बात करत कहिथे, “ माजा पार प्रपंचच बुदालाय (मोर त सरा घर-संसार बरबाद होगे हवय.” 34 बछर के उमर मं माया ला किडनी फेल होय (गुर्दा खराब होय) के बड़े बीमारी के पता चले रहिस, अऊ साल 2022 लेच ओकर डायलिसिस चलत हवय – जेन ह हफ्ता मं तीन बेर होथे. लकठाच के औद्योगिक केंद्र रांजणगांव के एक ठन फ़ैक्टरी मं ठेका मं काम करे सेती, ज्ञानेश्वर ला माया के देखभाल करे अऊ वोला बखत मं अस्पताल ले जय बर बनेच कम बखत मिला पाथे.

ओकर करा येकर छोड़ कोनो उपाय नइ ये के वो ह वोला वडगाँव शेरी मं ओकर दाई ददा करा रहे देवय, फेर ओकर किसोर उमर के दूनों लइका एक ठन हॉस्टल मं रहिथें. “फैक्ट्री मं मोर तनखा 9,000 रूपिया हवय. मंय जेन घलो कुछु कमाथों, वो सब ओकर इलाज मं खरचा हो जाथे,” वो ह कहिथे.

ये परिवार मन ला देह अऊ दिमागी भारी तनाव ले जूझे ला परथे, संगे संग पइसा के तंगी घलो तरी कोती ले जावत हवय. संकेत घलो अपन ददा अऊ भाई के संग फटफटी मं बइठके, हफ्ता मं दू बेर शिरूर तालुका के एक ठन निजी अस्पताल मं करीबन 5 कोस दूरिहा जाथे. हरेक बेर के खरचा 3,000 रूपिया आथे. ये मं दवई के खरचा घलो जोड़ ले जाय, त ओकर इलाज मं हरेक महीना 34,000 ले 40,000 रूपिया खरचा हो जाथे.

मनीषा कहिथे, “खरचा बर हमन अब तक ले आधा दरजन गाय अऊ भंइसी बेच दे हवन. हरेक जानवर बेचे ले 50,000 ले 60,000 रूपिया मिलथे. हमर करा सिरिफ सात धन आठ ठन बांचे हवंय. अमि कायच करू सकतोय. जे समोर आहे त्याला सामोरे जातोय फकत (हमन काय करे सकथन? हमन बस येकर ले निपटत हवन).”

ये ह सिरिफ लोगन मन के सेहतेच के बात नो हे, तरिया मं बढ़त गंदगी ह गाँव के मवेसी अऊ खेत के घलो हालत खराब कर दे हवय. “एवध्या चिंचा, कैर्या, पेरू, जम्भुल खालीत ना तलाववार की खाऊं खाऊं कंटाला यायाचा. इटकी भरभारती होती जमीनीला या तलावमुले [इहां कतक अमली, आमा, जाम अऊ जामुन के रुख जामत रहिस! हमन ओकर फर खा खाके बीमार हो गेन. ये तरिया सेती जमीन धनहा रहिस],” तरिया तीर मं किंजरत 40 बछर के सुप्रिया पावशे कहिथे. येकर पार तीर मं सफेद झाग के परत देखे जा सकथे. अधिकतर रुख करिया अऊ सूखागे हवंय. करिया माटी चिक्कन हवय अऊ हमर पनही मं चिपक जाथे. हवा बास मारथे.

गाँव उदवस्त करूं तकले पुराना त्या कंपनी (वो कंपनी ह हमर पूरा गाँव ला बरबाद कर दे हवय,’ ज्ञानेश्वर कहिथे, अऊ हमन ला समस्या के मूल तक ले जाथे: ये निजी कंपनी महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड (एमइपीएल) ला साल 2005 मं, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ले पुणे के तीर, रांजणगाँव मं ‘सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण अऊ निपटान सुविधा’ संचालित करे बर लाइसेंस अऊ जगा मिले रहिस. येकर संचालन साल 2007 मं सुरु होइस. निमगाँव भोगी ले कुछेक कोस दूरिहा उपर कोती, ये प्लांट के पाछू के भिथि दिखथे.