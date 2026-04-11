पैंतालीस बरिस के गुलाब जाधव के कहनाम बा, “कंपनी हमनी के गलत जानकारी देलक. ऊ लोग बतइलक कि इहंवा बिजली बनावल जाई.” गांव के लोग के तनिको अंदाजा ना रहे कि ई प्लांट कइएक फैक्ट्री से आवे वाला जहरीला कचरा साफ करे खातिर लगावल जा रहल बा. ऊ इहो बतइलन, “आ जवन जमीन पर ई प्लांट बनल बा, ऊ रांजणगांव महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रहे. एह से हमनी के कुछो कहे-सुने के अधिकारे ना रहे.” कुछ बरिस में प्लांट से रोज छोड़ल जाए वाला गंदा पानी से गुलाब के सीताफल के 150 गाछ आ अमरूद के 45 ठो गाछ धीरे-धीरे राम-नाम सत् हो गइल.

पछिला कुछे साल में आपन तीन एकड़ जमीन से हाथ धो बइठे वाली सुप्रिया कहेली, “हमनी लगे सब कुछ रहे. तलाव के बदौलत जमीन खूब उपजाऊ रहल. पानी रहे, जमीन रहे.” कइसन विडंबना बा कि इहे तलाव कबो एह बंजर गांव में हरियाली लेके आइल रहे.

सुप्रिया बतावत बाड़ी, “ई तलाव 1972 में आइल सूखा घरिया सरकार के ‘पानी रोक, पानी सोख’ (पानी अडवा, पानी जिरवा) अभियान के तहत खोनल गइल रहे. सूखा चलते हमनी के गांव के हाल बेहाल रहे.” बाद में धीरे-धीरे “तलाव चलते भूजल स्तर में सुधार भइल. लोग खेत में ईनार खोने लागल. साल 2000 में हमार बाऊजी आपन जमा कइल तीन लाख रुपइया से 5 पारा (मोटा-मोटी 35 फीट) गहिर ईनार खोनवइलन.” ऊ आपन खेत के ओह हिस्सा के देखावत बाड़ी जे गंदा पानी, झाड़ी-झुरमुट आ लमहर-लमहर घास में लुका गइल बा.

महाराष्ट्र के खेती लायक 163 लाख हेक्टेयर जमीन के 76 प्रतिशत हिस्सा बरखा पर निर्भर बा. पाझर तलाव, एह तरह के खेती करे वाला गांव खातिर जीवन रेखा रहे.

“पूरा साल खेत में प्याज, चिनिया बदाम (मूंगफली), ज्वार, बाजरा, इहंवा ले कि केतारियो (गन्ना) उगावत रहत रहीं. आम, अमरूद आ संतरा से बगइचा लदल रहत रहे. कुछ लोग मोटर आ पाइप से कुइंया के पानी घर ले जात रहे,” सुप्रिया के पहिले के बात इयाद आवता. “हमनी जवन पानी अंजुरी में भर-भर पियत रहीं, उहे आज जहर बन गइल. एकरा छुअते आदमी के छाल जरे लागता, करिया पड़ जाता. ई सब करामात ऊपर प्लांट से आ रहल गंदा पानी चलते हो रहल बा.”

ऊपर प्लांट से बह के नीचे आ रहल गंदा पानी बरखा संगे मिल के जमीन के भीतरी समा जाता. ऊ कहत बाड़ी, “खेत में अन्न कम होखे लागल बा, बगइचा में फूल नइखे फुलात आउर पानी दवाई जइसन बास मारता. लागता कवनो मुरदा सड़त होखे.”