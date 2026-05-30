दक्खिन तमिलनाडु के दीगर जिला मन मं, तुमन ला ‘पोदुम पुन्न’ अऊ ‘इनी पोदुम पुन्न’ जइसने नांव सुने ला मिलथे. येकर मतलब ‘बस, अब अऊ नोनी नइ’ धन ‘अबके सेती बस अतकेच नोनी’ होथे, जेकर ले येकर नांव राखे के मतलब एकदन साफ हो जाथे.

शिवगंगा जिला के सिंगमपुनेरी ब्लॉक मं, 27 बछर के पी. पोदुम पुन्न अपन छै भाई-बहिनी मं तीसर आय. वो ह तेन पांच झिन ले एक आय जेकर मन के नांव ओकर गाँव,गोपालपचेरी मं रहेइय्या दीगर मन के जइसनेच हवय. वो ह हांसत कहिथे, मोर नांव के बाद घलो, मोर दाई-ददा मन मोर बाद दू झिन अऊ नोनी ला जन्माय रहिन!”

वेंडा के बुनकर दाई-ददा मन, स्कूल के सर्टिफिकेट मं ओकर नांव बदले ला सोचे रहिन, फेर वो मन कभू बदले नइ सकिन. “लइका मन मोला चिढ़ावत कहंय, ‘वेंडा-बोंडा’ [ बोंडा एक ठन कलेवा होथे, अऊ ये ह वेंडा के संग तुक जमाथे]. मोला भारी लाज लगय अऊ मंय अपन दाई-ददा ले येला लेके सवाल घलो करे रहेंय,” वो ह सुरता करत बताथे.

फेर किस्मत बने रहिस के, येकरे सेती वेंडा ह स्कूल जाय नइ छोड़िस, अऊ आगू चलके दू ठन डिग्री हासिल करिस – बीएससी अऊ बीएड. वो ह टीचर बने ला चाहत रहिस, फेर वोला अपन एमएससी (गणित) के पढ़ई बेच मं छोड़े ला परिस जेकर ले वो ह अपन नौ बछर के बेटा के देखभाल करे सकय जेन ला जनम ले एक ठन बीमारी हवय. ये बखत वो ह एड इंडिया नांव के एक ठन एनजीओ बर गाँव मं पढ़ाय के काम करथे; ये एनजीओ शिक्षा-सुधार के काम करथे.

“अब लोगन मन ये नांव नइ राखंय. ओ मन ला गम होगे हवय के ये नांव बने नइ ये,” वो ह ये रिपोर्टर ला बताथे. वेंडा ह अपन बेटी के नांव नेत्रावती रखे हवय. जउन घलो ये नांव सुनथे, वोला बढ़िया कहिथे, वो ह भावुक होके कहिथे. “गर मोला कोनो एक करोड़ रूपिया घलो देवय, त ले घलो मंय अपन लइका मन के नांव कभू वेंडा नइ राखंव.”