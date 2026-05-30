दक्खिनी तमिलनाडु के दोसर जिला सब में ‘पोदुम पोन्नु’ आ ‘इनि पोधुम पोन्नु’ जइसनो नाम मिलेला. एक मतलब बा, ‘अब लइकी लोग ढेर हो चुकल बा’, चाहे ‘अब एतना लइकी लोग बहुत बा’. एह नाम सब के पीछे के मंतव्य समझल जा सकेला.

शिवगंगई जिला के सिंगम्पुनेरी ब्लॉक के रहे वाली 27 बरिस के पी.पोदुम पोन्नु छव भाई-बहिन में तीसर नंबर पर बाड़ी. उनकर छोट गांव गोपालपचेरी में पांच गो आउर लइकी लोग के इहे नाम बा. ऊ हंसत कहली, “हमार एह नाम के बावजूद, हमरा बाद दू गो आउर बेटी लोग जनम लेलक.”

वेंडा के बुनकर माई-बाऊजी लोग स्कूल के कागज में उनकर नाम बदले के सोचले रहे, बाकिर कर ना पइलक. वेंडा के इयाद आवता, “बच्चा सब हमरा ‘वेंडा-वेंडा (बोंडा खाए के चीज बा, जे छान के बनावल जाला, आ बोले में ‘वेंडा’ से तुक मिलेला)’ पुकारत रहे. हमरा बहुते शरम आवे. हम घरे जाके माई-बाऊजी से सवालों करत रहीं.”

भाग से एह नाम चलते उनकर पढ़ाई ना रुकल. ऊ आगू चलके बीएससी आ बीएड कइली. उनकर मास्टरनी बने के सपना रहे. बाकिर आपन नौ साल के लइका के देखभाल करे चलते उनका एमएससी (गणित) के पढ़ाई बीचे में छोड़े के पड़ल. उनकर लइका जनम से बहुते गंभीर बेमारी से जूझ रहल बा. फिलहाल ऊ ‘एड इंडिया’ नामके गैर-सरकारी संस्था खातिर गांव में बच्चा लोग के पढ़ावेली. ई संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम करेला.

“अब लोग ई नाम ना रखे. लोग के समझ में आ गइल बा कि ई केतना खराब नाम बा.” आपन लइकी के ऊ बहुते सुंदर नाम रखले बाड़ी, नेत्रावती. भावुक होखत ऊ बतावेली, “जे ओकर नाम सुनेला, बड़ाई करेला. कोई जदि हमरा एको करोड़ दे देवे, तबो हम आपन बच्चा के नाम ‘वेंडा’ ना रखम.”