बार-बार आने वाली बाढ़ ने गांव में खेतीबाड़ी को बुरी तरह से प्रभावित किया है. “हम चावल, माटी दाल [उड़द की दाल], और बैंगन या पत्तागोभी जैसी सब्ज़ी-तरकारी नहीं उगा सकते हैं. अब किसी के पास ज़मीन बची ही नहीं,” शालमरा के सरपंच ईश्वर कहते हैं. बहुत से ग्रामीणों ने नाव बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने और मछली पकड़ने जैसे दूसरे काम शुरू कर दिए हैं.

“शालमरा में बनाए गए नावों की मांग पूरे द्वीप में है,” चमुआ कहते हैं. वह ख़ुद भी नावें बनाते हैं. चपोरियों [छोटे टापू] में रहने वाले लोगों को नदी पार करने के लिए नावों का ही सहारा लेना पड़ता है – मसलन बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए और बाढ़ के दिनों में.

नाव बनाने का हुनर चमुआ ने ख़ुद सीखा है; यह काम वे तीन लोगों के एक समूह में करते हैं. नाव बनाने के लिए हिज़ल गुरि की ज़रूरत होती है. यह एक महंगी लकड़ी है जो बहुत आसानी से नहीं मिलती है. इस लकड़ी का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि चमुआ के मुताबिक़ यह “मज़बूत और टिकाऊ” होती है. वे इस लकड़ी को शालमरा और आसपास के गांवों के विक्रेताओं से ख़रीदते हैं.

एक बड़ी नाव को बनाने में एक हफ़्ते का समय लग जाता है, और छोटी नाव पांच दिन में तैयार हो जाती है. चूंकि, इस काम में एक साथ कई लोग शामिल रहते हैं, इसलिए वे सभी मिलकर महीने में 5 से 8 नावें बना सकते हैं. एक बड़ी नाव, जिसपर 10-12 लोग और तीन मोटरसाइकिलें सवार हो सकती हैं, की क़ीमत 70,000 तक हो सकती है, जबकि एक छोटी नाव 50,000 तक में बिकती है; यह आमदनी दो-तीन लोगों में बंट जाती है.