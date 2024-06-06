गांव मं घेरी-बेरी पुर आय सेती खेती किसानी उपर असर डारे हवय. “हमन धान, माटी दाल (उरीद), भाटा धन पत्तागोभी जइसने साग-सब्जी कमाय नइ सकन; अब ककरो करा जमीन नइ बांचे हवय,” जिज़वार, सलमोरा के सरपंच कहिथे. कतको बासिंदा मन डोंगा बनाय, माटी के बरतन अऊ मछरी धरे जइसने दीगर काम बूता करत हवंय.

“सालमोरा के डोंगा के मांग जम्मो टापू मं हवय,” समुआ कहिथे. वो ह डोंगा बनाथे काबर के चैपोरिस (छोटे टापू) के कतको लोगन मन ला नदी पार करे सेती डोंगा के जरूरत हवय, लइका मन ला स्कूल जाय, मछरी धरे अऊ पुर के बखत सेती.

समुआ डोंगा बनाय के काम ला अपन आप सीखे हवय. वो मन तीन ठन मंडली बनाके काम करथें. डोंगा ला हजल गुरी नांव के लकरी ले बनाय जाथे, जऊन ह महंगा आय अऊ सुभीता ले नइ मिलय. फेर येकर बाद घलो वो मन येकर ले बनाथें. समुआ के मुताबिक काबर के ये ह “मजबूत अऊ लंबा बखत तक ले चलथे,” ये लकरी वो मन ला सलमोरा अऊ परोसी गांव के बेंचेंइय्या मन ले मिल जाथे.

एक ठन बड़े डोंगा ला बने मं हफ्ता भर लाग जाथे, नान-कन ला पांच दिन लगथे. कतको हाथ लगे के बाद वो मन महिना भर मं 5 ले 8 ठन डोंगा बना लेथें. एक ठन बड़े डोंगा (10-12 झिन अऊ तीन ठन फटफटी ला दोहारे) के दाम 70 हजार रूपिया अऊ नान-कन के 50 हजार रूपिया परथे, येकर कमई के दू धन तीन बंटवारा होथे.