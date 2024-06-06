गांव में बेर-बेर बाढ़ आवे से खेती पर खराब असर पड़ल. “हमनी चाउर ना उगा सकीं, माटी-दाल (करियर दाल) आउर बैंगन, चाहे पत्तागोभी जइसन तरकारी ना उगा सकीं. अब त केहू लगे जमीने नइखे,” सलमोरा के सरपंच जिस्वर कहले. इहंवा रहे वाला बहुते लोग अब नाव बनावे, माटी के बरतन गढ़े आउर मछरी पकड़े जइसन दोसर काम-धंधा सुरु कर देले बा.

“सलमोरा के नाव पूरा द्वीप में पसंद कइल जाला. एकरे से चापोरिस (छोट द्वीप) के लोग नदी पार करे, बच्चा सभ के स्कूल पहुंचावे, मछरी पकड़े आउर बाढ़ घरिया आवे-जाए के काम करेला.”

समुआ अपने से नाव बनावे के हुनर सिखलन. ऊ तीन लोग के टोली बना के काम करेलन. नाव एगो कीमती लकड़ी, हजल गुरी से बनावल जाला. ई लकड़ी आसानी से ना मिले. बाकिर सामुआ के अनुसार ‘मजबूत आउर टिकाऊ’ होखे के चलते नाव बनावे में एकरे इस्तेमाल कइल जाला. लकड़ी सलमोरा के बिक्रेता आउर पड़ोस के गांव से उपरावल जाला.

एगो बड़ नाव पूरा तरीका से तइयार होखे में हफ्ता लेवेला आउर छोट पांच दिन में हो जाला. कइएक हाथ लागी, त एक महीना में 5 से 8 नाव बन जाई. एगो बड़ नाव (जे 10 से 12 लोग आउर तीन ठो मोटरसाइकिल ले जा सके) के दाम 70,000 आउर एगो छोट नाव 50,000 में बिकाला. ई कमाई दू चाहे तीन लोग के बीच बंटेला.