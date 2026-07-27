उत्तर 24 परगना जिला के दत्तापुकुर के तीर के गाँव ले आय श्यामल मन्ना कहिथे, “काय तुमन ला पता हवय हमन अपन चेहरा मं मास्क काबर लगाय हवन? ओकर पाछू हमन अपन दुख-पीरा ला छिपावत हवन. हमन इहाँ एकर सेती आय हवन काबर के हमन गुस्साय हवन.”
दिल्ली मं आंदोलन के सुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी के अपील के मं होइस, जेन अब जम्मो देस भर मं बगरत हवय. कोलकाता के ये प्रदर्सन मं पोस्टर अऊ मीम मन के संग भारी तादाद मं नवा पीढ़ी के लइका मन आयरनमैन, सुपरमैन अऊ बुराई ला खतम करेइय्या दूसर फ़िल्मी किरदार मन के मास्क लगाय रहिन.
ये 24 जुलाई के दिन ये रैली मंझनिया पौने तीन बजे सियालदह टेसन ले सुरू होइस अऊ एस्प्लेनेड मं जाके खतम होइस. इहाँ के कतको अखबार के मुताबिक ये मं हजारों लोगन मन जुरिन. संझा करीबन छै बजे प्रदर्सनकरेइय्या अऊ कोलकाता पुलिस के बीच हल्का झड़प होइस, जेकर बाद पुलिस ह पानी के बौछार करिस.