प्रदर्सन करेइय्या कतको माइलोगन मन ले के रहिस सबीना ख़ातून. वो ह 33 कोस (100 कमी) ले जियादा दूरिहा रद्दा तय करके इहाँ आय रहिस. करीबन 24 बछर के सबीना ह बताइस, “मंय अपन दीदी बर इहाँ आय हवंव. वो ह हमर परिवार के पहिली आस रहिस. जब नीट परीक्षा रद्द होइस, त वो ह पूरा टूट गे रहिस.”

वो ह बतावत जाथे, “वो ह दुबारा परीक्षा दिस, फेर ये दारी ओकर नंबर बने नइ आइस. हमन ला समझ नइ आवत रहिस के आगू काय होही. मंय इहाँ ओकर कोती ले इहाँ आय हवंय, काबर के ओकर तबीयत ठीक नइ ये. फेर ये ह सिरिफ ओकरेच नइ, मोर भविस्य ले घलो जुड़े हवय.”

ये रिपोर्टर ह गाँव-देहात ले आय नव पीढ़ी के कतको लइका ले बात करिस. पियाली गांव के सौरव दास ह अपन संगवारी मन के संग मीम्स वाले कतको पोस्टर धरे रहिस. वो ह कहिथे, “हमर इलाका मं मीम्स बनेच लोकप्रिय हवंय. गुस्सा होय धन मया, अपन बात राखे के ये ह सबले आसान तरीका आय. ते पायके हमन अतक सारा मीम्स लेके आय हवन.”