सबीना खातून कोलकाता के ए प्रदर्शन में मौजूद कई गो महिला में से एक बाड़ी. उ एकजुटता के साथ मार्च में शामिल होखे खातिर 100 किलोमीटर से अधिक के दूरी तय कर के आईल बाड़ी. “हम अपनी बड़ बहिन खातिर आईल बानी. उ हमनी के पहिला उम्मीद रहे. नीट रद्द भईल त उ पूरा तरह से टूट गईल रहली,” 24 बरिस के सबीना कहेली.

“उ दोबारा परीक्षा दिहली बाकिर अंक उम्मीद के हिसाब से ना आईल. हम हमनी के पता नईखे आगे का होई,” पश्चिम बंगाल के बनगांव क़स्बा के ए लईकी के कहनाम बा. “हम उनकरी ओर से एइजा आईल बानी काहें कि उनके तबीयत ठीक नईखे बाकिर इ हमरो भविष्य से जुड़ल मुद्दा बा.”

ई संवाददाता ग्रामीण इलाका से आईल कई गो युवा लोगन से बात कईलस. सौरव दास पियाली नाम के गांव से आईल बाड़ें. ऊ आ उनकर दोस्त लोग मीम्स वाला पोस्टर लेले बा. सौरव कहेलन, “हमरी इलाका (ग्रामीण) में मीम्स बहुत लोकप्रिय बा. गुस्सा या प्यार जतावे के ई एगो आसान तरीका हवे एही से हमनी के बहुत सारा मीम्स संघे ले के आईल बानी जा.”