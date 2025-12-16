पछिला तीस बरिस में केरल के 70 प्रतिशत से जादे धान के खेत नकदी खेती, रियल एस्टेट आ पत्थर के खदानन के चपेट में आके स्वाहा हो चुकल बा.

केरल के उत्तर-पूरबी छोर में पड़े वाला वायनाड खेती-किसानी वाला इलाका ह. एक जमाना में बरसात के पानी से सिंचल जाए वाला एह इलाका के घाटी में 30 हजार हेक्टेयर से ऊपर धान के खेत रहे. एकर चारो ओरी हरियर जंगल वाला पहाड़ ठाड़ रहत रहे. कबो इहंवा 160 देसी धान के किसिम उगावल जात रहे. बाकिर आज हालत ई बा कि ओह में से बस मुट्ठिए भर किसिम सब बचल बा.

चेरुवयल रामन एह तरीका से मिट रहल पहचान के चुपचाप बाकिर ठोस ढंग से बचावे में लागल बाड़न.

“ऊ त एकदम्मे हठी बाड़न. हमनी के त कबो-कबो उनका पर हंसी आवेला. बाकिर आदरो ओतने करिला हमनी. ऊ ना रहतन, त ई नामो सब हमनी भुला जइतीं,” सत्तर बरिस के अप्पुकुटटन कहलन. ऊ आपन धान के खेत बेचके अब कसैली (अरेका) के खेती करेलन.

दोसरो लोग आपन जमीन बेच देले बा. आज अनुमान लगावल जाव, त मुस्किल से 20,000 हेक्टेयर धान के खेत बचल होई, उहो जेने-तेने छितराइल बा. तबो ई इलाका केरल के सबले जादे पारंपरिक धान के किसिम के घर बा. केरल यूनिवर्सिटी के एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के कम्युनिटी एग्रोबायोडायवर्सिटी सेंटर (कल्पेट्टा) आ सीड केयर जइसन किसान समूह एह गंवई किसिम सब के दस्तावजे बनावेलन आउर सुरक्षित रखेलन. ई सभे लोग मिलके वायनाड के धान के जिंदा जीन-भंडार पुकारेला. एकरा में अइसन गुण सब बा जे सूखा आ कीट से बचे के ताकत देवेला, आउर किसान के भावी जलवायु संकट से निपटे में मदद कर सकेला.

कुरचिया आ पनिया किसान के गहिर लाल धान, चेन्नेलु लोहा से भरपूर ऊंच जमीन में उगावल जाला. एकरा में भींजल माटी आ लोहा के सोंधा-सोंधा महक होखेला. खइला पर जीभ पर मेवेदार आ खनिजिया स्वाद देर तक बनल रहेला. तोंडी किसिम के बात कइल जाव, त एकरा से हल्का मीठ, मोलायम आ फुलल फुलल चोरु (भात) बनेला. मछरी के रस्सा संगे खाए में ई बहुते मस्त लालेला. उहंई वेलियन जे बा, आसानी से पचे वाला आ स्वाद में सोंधा आउर नरम मानल जाला. बूढ़ आउर बेमार लोग के जादेतर एकरे गरम-गरम कांजी (दलिया) बनाके खियावल जाला. नजवरा गाढ़ आउर नट जइसन कड़वाहट लेले रहेला. औषधीय गुण वाला ई केरल के अकेला चाउर बा जेकरा दावत ना, बलुक इलाज खातिर उगावल जाला. हर किसिम के आपन काम, आपन अर्थ आउर आपन कहानी बा.

धान के ई सब किसिम कम मिहनत आ कम पइसा मांगे वाला किसिम बा. सूखा आ कीट के डट के सामना करे वाला आ रसायनिक खाद चाहे कीटनाशक के बिना भी खूब फलेला-फुलाला. जहंवा नयका हाइब्रिड किसिम सब बेमौसम बरसात में खराब हो जाला, धान के ई पारंपरिक देसी किसिम टिकल रहेला. ई झुक जाई, बाकिर टूटी ना.