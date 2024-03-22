साल 2017 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भूजल ही भारत में कृषि एवं घरेलू उपयोग का प्रमुख स्रोत रहा है, जो ग्रामीण जल आपूर्ति में 85 प्रतिशत का योगदान देता है.

जहांआरा बीबी बताती हैं कि यहां भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल, लगातार सालों में मानसून के दौरान वर्षा की कमी का सीधा परिणाम है. हिजुली गांव की इस 45 वर्षीय निवासी की शादी जूट की खेती करने वाले एक परिवार में हुई है. “जूट के फ़सल की कटाई तभी की जा सकती है, जब उसे सड़ाकर रेशे निकालने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो. कटाई के बाद, जूट इंतज़ार नहीं कर सकता, और नष्ट हो जाता है.” पानी न होने के कारण, अगस्त 2023 के अंत में बेलडांगा-I ब्लॉक के खेतों में खड़ी जूट की तैयार फ़सल, मानसून की बारिश की भारी कमी का प्रमाण है.

स्थानीय निवासियों ने पारी को बताया कि पानी मौजूद भी हो, तो आर्सेनिक से दूषित होने के कारण इन इलाक़ों में ट्यूबवेलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. जब भूजल में आर्सेनिक मिले होने की बात आती है, तो मुर्शिदाबाद सबसे बुरी तरह प्रभावित ज़िलों में से एक है, जो त्वचा, तंत्रिका और प्रसूति संबंधी स्वास्थ्य पर असर डालता है.

हालांकि, पानी के आर्सेनिक से दूषित होने के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ इन पर रोक लगी है. लेकिन अब वे पानी के लिए पूरी तरह से निजी डीलरों पर निर्भर हैं, और विडंबना यह है कि किसी को नहीं मालूम कि डीलरों से ख़रीदा जा रहा पानी सुरक्षित है या नहीं.

पानी के टैंकरों के कारण बेगुनबाड़ी हाई स्कूल में कक्षा 5 के छात्र और हिजुली के निवासी रज्जू जैसे कुछ बच्चों को पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती है. रज्जू हैंडपंप और पानी के टैंकर से पानी भरकर घर लाने में मदद करता है. उसने इस रिपोर्टर की ओर देखकर आंख मारते हुए कहा, "घर पर बैठकर पढ़ाई करने से ज़्यादा मज़ा इस काम में आता है."

वह अकेला नहीं है जो ख़ुश है. हिजुली से कुछ किलोमीटर दूर स्थित काज़ीसाहा (जनसंख्या 13,489, जनगणना 2011) में कुछ उत्साही लड़के पानी के डीलर के इशारे पर, बड़ों को उनके बर्तन और डब्बे भरने में मदद कर रहे हैं. लड़कों का कहना है कि उन्हें यह काम पसंद है, क्योंकि "हमें वैन के पीछे बैठकर गांव में घूमने का मौक़ा मिलता है."