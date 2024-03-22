साल 2017 के ये रिपोर्ट मं कहे गे हवय के भारत मं भूजल खेती अऊ घरेलू दूनों के माई साधन आय, जेन ह गाँव मन मं पानी निस्तारी के 85 फीसदी आय.

जहांआरा बीबी बताथें के इहाँ भूजल के भारी दोहन सरलग बारिसकल्ला मं कम पानी गिरे के नतीजा आय. हिजुली गाँव के 45 बछर के बासिंदा के बिहाव जूट (सन) के खेती करेइय्या एक ठन परिवार ले होय हवय. फसल तभे लुये जा सकथे जब फुलोय सेती भरपूर पानी हो. एक बेर कटे के बाद जूट अगोरे नई सकय, वो ह सर जाथे. साल 2023 के सावन के आखिर मं बेलडांगा I ब्लॉक के खेत मन मं बिन पानी के खड़े सन के फसल, बरसात मं भारी कम पानी गिरे के गवाही देथे.

इहाँ के बासिंदा मन पारी ला बताइन, फेर कऊनो घलो मामला मं, आर्सेनिक मिले सेती ये इलाका के ट्यूबवेल ऊपर भरोसा नई करे जा सकय. जब भूजल मं आर्सेनिक के बात आथे, त मुर्शिदाबाद सबले जियादा असर वाले जिला मन ले एक आय, जेह ह चमड़ी, साँस अऊ जचकी ले जुरे बीमारी ऊपर असर करथे.

फेर आर्सेनिक मिले ला लेके बढ़त जागरूकता के संग ये ह बंद हो गे हवय. वइसे, वो ह अब जम्मो ढंग ले निजी पानी पहुंचेइय्या मन के भरोसा मं हवय अऊ सोचे के बात ये आय के कऊनो नई जानय के जऊन पानी वो मन बिसोवत हवंय वो ह सुरच्छित हवय धन नई.

पानी के टैंकर कुछेक लइका मन ला स्कूल ले घर ले आथे, जइसने रज्जू, बेगुनबारी हाई स्कूल के 5 वीं क्लास के लइका अऊ हिजुली के बासिंदा. रज्जू मदद करे सेती हैंडपंप के पानी के टैंकर ले पानी घर ले जाथे. वो ह ये रिपोर्टर डहर देखके आंखी मारत कहिथे, “ये घर मं पढ़ाई ले बढ़िया हवय.”

ये इलाका मं वो ह सिरिफ अइसने करेइय्या नो हे. हिजुली ले कुछेक कोस दूरिहा काजिसाहा मं (अबादी 13,489, जनगणना 2011) कुछेक लइका उछाह मं पानी के बेपारी के बताय मुताबिक बड़े लोगन मन ला वो मन के बरतन अऊ मटका मं पानी भरे मं मदद करत हवंय. लइका मन के कहना आय के वो मन ला ये ह भाथे काबर के “हमन ला वैन के पाछू मं बइठके गाँव भर मं घूमे के मऊका मिलथे.”