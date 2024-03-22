भारत में भूजल खेती आउर घरेलू इस्तेमाल खातिर बहुते बड़ा जरिया बा. साल 2027 के एगो रिपोर्ट के हिसाब से, एकरा से गांव-देहात के 85 प्रतिशत पानी के जरूरत पूरा होखेला.

जहांआरा बीबी समझावत कहे लगली, बरसात के मौसम में पानी कम बरसे के चलते भूजल के जरूरत से जादे इस्तेमाल होखे लागेला. हिजुली टोला के रहे वाली 45 बरिस के निवासी के बियाह जूट किसान लोग के परिवार में भइल बा. “फसल काटे के नौबत तबे आई जब जूट के सड़ावे खातिर पर्याप्त मात्रा में पानी मिली. एक बार जूट के कटनी हो गइल, त ई इंतिजार ना कर सके, ना त बरबाद होई.” बेलडांगा वन ब्लॉक में अगस्त 2023 में खेत में जूट के पूरा तरीका से तइयार फसल पानी के इंतिजारी में ठाड़ बा. बाकिर पानी नइखे. एह से इहंवा बरसात में पानी के घोर संकट के पता चलेला.

जे भी होखे, आर्सेनिक जइसन प्रदूषण चलते एह इलाका में ट्यूबवेल के भरोसा ना कइल जा सके. इहंवा रहे वाला एगो आदमी पारी के बतइलक. भूजल में आर्सेनिक के बात कइल जाव, त मुर्शिदाबाद सबले जादे खराब स्थिति में बा. इहंवा एकरा चलते चमड़ी, देमाग आउर जचगी से जुड़ल सेहत पर खराब असर पड़ रहल बा.

बाकिर आर्सेनिगक प्रदूषण के खिलाफ बढ़ रहल जागरूकता चलते एह सभ पर लगाम लाग गइल बा. अइसे अब लोग पूरा तरीका से पानी खातिर पिराइवेट डीलर लोग के मुंह ताकत बा. विडंबना बा कि केहू ना जाने कि ऊ लोग डीलर से पानी कीनत बा, उहो सुरक्षित बा कि ना.

पानी टंकी के चलते रज्जू जइसन स्कूल में पढ़े वाला लरिका लोग के स्कूल छोड़ के घरे रहे के पड़त बा. हिजुली में रहे वाला रज्जू बेगुनबारी हाई स्कूल में पंचमा में पढ़ेलन. ऊ पानी के टैंकर से पानी घरे ढो के लावेलन. एह रिपोर्टर के देख के कहले, “घरे बइठ के पढ़ला से त ई काम नीमन बा.”

एह इलाका में खुसी-खुसी घरे पानी ढोवे वाला उहे अकेल्ला नइखन. हिजुली से कुछ किमी दूर, काजीसाही में (2011 जनगणना, 13,490 के आबादी) कुछ आउर लइका सभ, पानी के डीलर लोग के देख-रेख में, खुसी-खुसी बड़ लोग के बरतन में पानी भरे में मदद करत बा. एगो लइका के कहनाम बा कि ई सभ ओह लोग के नीमन लागेला, काहेकि “हमनी के गाड़ी के पाछू बइठ के गांव में मटगश्ती करे के मौका मिलेला.”