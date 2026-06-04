वो ह मेघवाल समाज ले हवय, जेन ला राज मं अनुसूचित जाति के रूप मं सूचीबद्ध करे गे हवय. पारंपरिक रूप ले,मेघवाल लोगन मन खेती-बारी करत रहिन, मवेसी पालत-पोसत रहिन, कपड़ा अऊ कंबल बुनत रहिन. फेर सदियों ले चले आवत जातिगत भेदभाव सेती, ये समाज मं शिक्षा अऊ उन्नति के स्तर ऐतिहासिक रूप ले बनेच कम रहे हवय.

विमला के घरवाला, 36 बछर के कंवरलाल, स्कूल छोड़ दे रहिस, जइसने ओकर 32 बछर के भाई भोजराम घलो छोड़े रहिस. ओ मन अपन छोट भाई-बहिनी मन ला बने अऊ बढ़िया पढ़ाय-लिखाय बर नून के खदान मन मं मजूरी करिन. कंवरलाल, जउन ह एक भूमिहीन दलित किसान आय, अब 40 बीघा के भाड़ा (लीज़) के खेत मं बाजरा, गहूं, मेथी अऊ मूंगफली के खेती करथे (इहां 4 ले 5 बीघा ह एक एकड़ होथे). फलोदी मं खेती करे एक ठन बड़े चुनोती आय, काबर के इहां बरसा कम होथे अऊ ओकर कोनो भरोसा नइ रहय, अकाल परते रहिथे, फसल खइता हो जाथे, अऊ उपज घलो कम मिलथे.

ये सूखा इलाका मं जिहां सिरिफ करीबन 200 मिलीमीटर बरसा होथे, उहाँ पानी एक ठन दुब्भर अऊ नोहर जिनिस आय. विमला ह बरतन-बासन मं सुखाय जूठन ला छुड़ाय बर जउन थोरिक पानी के छींटा मारथे, ओला घर के बगल मं बने एक ठन टांका (जमीन भितरी बने टंकी) ले निकारे गे हवय.”

थार रेगिस्तान मं पानी के कमी ले लड़े बर टांका एक लोकप्रिय तरीका आय, वइसे, ये बावली (चुंवा) अऊ तरिया के बनिस्बत नवा आय. केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कोती ले साल 1988 मं छपे एक ठन बुकलेट (किताब) के मुताबिक, ये इलाका मं सबले पहिली टांका के निर्मान राजा सूरसिंह ह साल 1607 मं वाडी का मलान गांव मं करवाय रहिस. अऊ ओकर बाद साल 1759 मं जोधपुर के मेहरानगढ़ किला मं महाराजा उदयसिंह ह येकर निर्मान करवाय रहिस. फेर साल 1895-96 के बड़े अकाल बखत ये इलाका मं बनेच अकन टांका बनावाय गिस.

“टांका ले छानी के पानी जमा करे जाथे जेन ला पीये बर बउरे जाथे. येला सीमेंट, कंक्रीट, अऊ पथरा ले बनाय जाथे, अऊ ये ला पच्छिम राजस्थान मं जियादा बउरे जाथे,” 19 बछर के बद्रीनारायण चौहान, बिमला के भतीजा ह कहिथे. "एक ठन टांका जेन ह 10 फीट चउड़ा अऊ 20 फीट लंबा हवय, ओ मं करीबन 56,000 ले 58,000 लीटर पानी जमा हो सकथे. अऊ येला बनाय मं करीबन 50 ले 80,000 रूपिया के खरचा आथे.”

विमला के घर के दुवार मं दू ठन टांका हवय. साल 2001 मं बने एक ठन जुन्ना टांका मं बरसा के पानी जमा होथे. अऊ एक ठन बेंच बड़े नवा, टांका मं ओकर घर बउरे बर 60,000 लीटर तक पानी जमा हो सकथे. आज,जियादा बड़े ये टांका मं टैंकर मन ले पानी भरवाय जाथे जेन ला परिवार ह बिसोथे. 5,000 लीटर पानी बर करीबन 500 रूपिया लगथे. ये टैंकर मन के पानी तीर के फ़िल्ट्रेशन प्लांट ले आथे, जेन ह इंदिरा गांधी नहर मं बने हवय – ये ह देस के सबले लंबा नहरआय. ये नहर मं पानी पंजाब के हरिके बैराज ले आथे, जिहां सतलुज अऊ ब्यास नदिया के संगम होथे.